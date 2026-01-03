Émile Bilodeau rejoint Puamun Meshkenu et s’engage aux côtés de Stanley Vollant

L’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau a été nommé au conseil d’administration de Puamun Meshkenu. Par cette association, l’organisme fondé par le Dr Stanley Vollant souhaite renforcer sa mission d’inspiration et de réconciliation auprès des jeunes autochtones.

Artiste reconnu pour son engagement social et son ouverture aux réalités autochtones, l’auteur-compositeur-interprète mettra désormais son influence et sa sensibilité au service de la mission de l’organisme.

Révélé en 2016 avec l’album Rites de passage, qui lui a valu le Félix de la Révélation de l’année en 2017, Émile Bilodeau s’est imposé sur la scène musicale québécoise par une œuvre sincère et engagée.

Son parcours est notamment marqué par des collaborations soutenues avec des artistes innus, dont Florent Vollant. Il a également appuyé publiquement la campagne réclamant l’instauration d’un quota de 5 % de musique autochtone sur les ondes radiophoniques à l’échelle du pays.

Plus récemment, son album Bill aux Îles comprend Mauat tsham, une reprise en innu-aimun de sa chanson populaire Ça va, réalisée en collaboration avec l’artiste innu Matiu, de Uashat mak Mani-utenam.

Dans le cadre de cette nomination, Émile Bilodeau souligne l’importance de son nouveau rôle au sein de l’organisation.

« Je suis honoré de rejoindre les rangs du conseil d’administration de Puamun Meshkenu. Cette nomination me permettra d’agrandir mon réseau de ressources humaines à travers l’ensemble des différentes Nations autochtones du Québec. Je tiens à remercier Stanley Vollant et toute son équipe pour leur confiance et cette opportunité », affirme l’artiste.

Le conseil d’administration de Puamun Meshkenu accueille cette arrivée avec enthousiasme. Il estime que l’engagement de M. Bilodeau, particulièrement envers les peuples autochtones, contribuera à amplifier la portée de la mission de l’organisme, qui vise à inspirer les jeunes autochtones et à favoriser la réconciliation.

« Je pense que Émile pourra être une inspiration pour nos jeunes porteurs de rêves qui ont besoin de modèles pour s’inspirer à continuer sur le chemin de leurs rêves, à ne jamais abandonner. Émile dans son parcours a toujours été un modèle et j’adore sa musique », commente Stanley Vollant dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 18 décembre.

Puamun Meshkenu est un organisme de bienfaisance fondé par le Dr Stanley Vollant, originaire de la communauté innue de Pessamit, sur la Côte-Nord. Son nom signifie « Inspirer les autochtones à tracer leur propre Chemin des mille rêves » en langue innue. En 2026, Puamun Meshkenu fêtera ses 10 années d’existence.