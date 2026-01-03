La Tabagie Baie-Comeau change de mains pour la nouvelle année

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 3 janvier 2026
Temps de lecture :

Véronique Émond et Yves Gagnon sont les nouveaux copropriétaires de la Tabagie Baie-Comeau. Photo Facebook

Le 1er janvier 2026, une page s’est tournée à la Tabagie Baie-Comeau. Après 19 ans comme propriétaires du commerce du boulevard La Salle, Julie Fortin et Daniel Barrette passent le flambeau à un nouveau couple d’entrepreneurs.

La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux le jour même de l’acquisition. Les nouveaux propriétaires sont Véronique Émond, fondatrice de Choco Véro, et son conjoint Yves Gagnon.

« Notre aventure s’est terminée, la Tabagie change de proprios. Nous désirons souhaiter longue vie à la Tabagie Baie-Comeau et le meilleur des succès aux nouveaux propriétaires Véronique et Yves », écrivent les anciens dirigeants dans une publication qui a suscité une vague de commentaires.

Mme Fortin et M. Barrette ont tenu à remercier leur équipe qui a contribué au succès de la tabagie au fil des ans. Ils n’ont pas oublié leur fidèle clientèle.

« Vous nous avez accompagnés au cours des 19 dernières années ! Passez rencontrer Véro et Yves qui sauront vous servir et satisfaire pour les années à venir », indiquent-ils.

De son côté, Véronique Émond était très heureuse d’annoncer cette « grande nouvelle » à sa clientèle en l’invitant à sa nouvelle adresse.

La Tabagie Baie-Comeau est située sur le boulevard La Salle. Photo Facebook

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Portes ouvertes au Cégep de Baie-Comeau

Passion vinyle

Déraillement de train QNS&L : les travaux progressent

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Portes ouvertes au Cégep de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Passion vinyle

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 31 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord