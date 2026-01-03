La Tabagie Baie-Comeau change de mains pour la nouvelle année

Le 1er janvier 2026, une page s’est tournée à la Tabagie Baie-Comeau. Après 19 ans comme propriétaires du commerce du boulevard La Salle, Julie Fortin et Daniel Barrette passent le flambeau à un nouveau couple d’entrepreneurs.

La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux le jour même de l’acquisition. Les nouveaux propriétaires sont Véronique Émond, fondatrice de Choco Véro, et son conjoint Yves Gagnon.

« Notre aventure s’est terminée, la Tabagie change de proprios. Nous désirons souhaiter longue vie à la Tabagie Baie-Comeau et le meilleur des succès aux nouveaux propriétaires Véronique et Yves », écrivent les anciens dirigeants dans une publication qui a suscité une vague de commentaires.

Mme Fortin et M. Barrette ont tenu à remercier leur équipe qui a contribué au succès de la tabagie au fil des ans. Ils n’ont pas oublié leur fidèle clientèle.

« Vous nous avez accompagnés au cours des 19 dernières années ! Passez rencontrer Véro et Yves qui sauront vous servir et satisfaire pour les années à venir », indiquent-ils.

De son côté, Véronique Émond était très heureuse d’annoncer cette « grande nouvelle » à sa clientèle en l’invitant à sa nouvelle adresse.