Le complexe de logements pour travailleurs coûtera plus de 27 M$ à Baie-Comeau

La date limite pour la réception des soumissions quant au projet de construction d’un complexe de 72 logements pour travailleurs à Baie-Comeau était fixée au 18 décembre. Le plus bas soumissionnaire propose 27 495 019 $.

Il s’agit des Entreprises G&M Laplante de Baie-Comeau. Au total, sept entreprises ont soumis des offres à la Société d’expansion de Baie-Comeau pour ce projet qui comprend la construction et la conception du complexe immobilier Amédée.

Les autres soumissionnaires sont tous situés à l’extérieur de la région. Technipro BSL de Rimouski propose 29 512 840 $ et LFG Construction de Carleton-sur-Mer n’est pas loin derrière avec 29 594 679 $.

Les prix ne cessent de s’élever par la suite. Construction Citadelle de Québec offre 32,4 M$, R.C.M. Modulaire veut s’occuper du projet pour 35,6 M$, Construction Gauthier Entrepreneur de Chicoutimi suggère quant à elle 36,1 M$ et finalement, la soumission la plus élevée a été soumise par Habitat Construction Matane pour 46,9 M$.

Pour l’instant, le projet est en attente de conclusion du contrat sur le Système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). Dans l’appel d’offres, on mentionne que « la Société d’expansion de Baie-Comeau ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et décline toute obligation ou responsabilité à l’égard des soumissionnaires ».

Il faut donc patienter avant de savoir si le contrat sera accordé à une ou l’autre des entreprises soumissionnaires.

Rappelons que le nouveau complexe se situera entre les deux secteurs de la ville, dans le nouveau développement du secteur des Hémérocalles. La Société d’expansion travaille avec une entreprise partenaire qui ne peut être nommée à ce stade-ci. Celle-ci deviendra locataire du complexe par le biais d’un bail commercial à long terme.

