Un premier bébé en 2026 à l’Hôpital de Sept-Îles
Le premier bébé de 2026 à l'Hôpital de Sept-Îles, dans les bras de ses parents, Maude Malek et Romuald Wapistan. Photo courtoisie
Le premier bébé à voir le jour au centre mère-enfant de l’Hôpital de Sept-Îles pour l’année 2026 est Pien Mayden Malek-Wapistan.
Le sixième enfant du couple formé de Maude Malek et Romual Wapistan, de Natashquan, est né le 2 janvier à 18h34.
Après quelques jours d’hospitalisation à Québec en raison de fausses contractions, Maude Malek a été transférée à l’hôpital de Sept-Îles le 23 décembre. Elle a été déclenchée hier matin.
Le nouveau venu dans la famille pesait 9 lb et mesurait 51,5 cm à sa naissance.
Pien Mayden sera bien entouré avec la présence de trois frères et deux soeurs. Parole de la maman, la famille est maintenant complète!
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.