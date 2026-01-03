Un premier bébé en 2026 à l’Hôpital de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 11:54 AM - 3 janvier 2026
Temps de lecture :

Le premier bébé de 2026 à l'Hôpital de Sept-Îles, dans les bras de ses parents, Maude Malek et Romuald Wapistan. Photo courtoisie

Le premier bébé à voir le jour au centre mère-enfant de l’Hôpital de Sept-Îles pour l’année 2026 est Pien Mayden Malek-Wapistan.

Le sixième enfant du couple formé de Maude Malek et Romual Wapistan, de Natashquan, est né le 2 janvier à 18h34.

Après quelques jours d’hospitalisation à Québec en raison de fausses contractions, Maude Malek a été transférée à l’hôpital de Sept-Îles le 23 décembre. Elle a été déclenchée hier matin.

Le nouveau venu dans la famille pesait 9 lb et mesurait 51,5 cm à sa naissance.

Pien Mayden sera bien entouré avec la présence de trois frères et deux soeurs. Parole de la maman, la famille est maintenant complète!

