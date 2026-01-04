La Côte-Nord domine pour la neige au sol

Par Emy-Jane Déry 2:07 PM - 4 janvier 2026
Temps de lecture :

Photo Pixabay

C’est sur la Côte-Nord que l’on retrouve les accumulations de neige les plus impressionnantes de la province, selon Météo Média. 

La récente tempête et les jours de neige ont permis a une grande partie du Québec de se construire un « solide tapis blanc », rapporte Météo Média. 

C’est la Côte-Nord qui remporte la palme avec un manteau neigeux « deux fois plus épais que la normale attendue à cette étape-ci de la saison », indique la source d’information météorologique. 

À Sept-Îles, il y avait 82 cm au sol en date du 3 janvier. La normale est de 35 cm. Ce sont des résultats nettement supérieurs au reste de la province. En seconde place, on retrouve Val-d’Or avec 49 cm, suivi de Gaspé, avec 32 cm de neige au sol. 

Alors qu’un redoux attendu au milieu de la semaine risque de faire fondre une partie des accumulations dans certaines régions, sur la Côte-Nord, la neige au sol pourrait plutôt être conservée ou même bonifiée, selon Météo Média. 

« Les régions nordiques conservent aussi un avantage grâce à des températures qui demeurent plus froides, limitant pour l’instant les risques de fonte rapide », précise-t-on. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Émile Bilodeau rejoint Puamun Meshkenu et s’engage aux côtés de Stanley Vollant

Population 2026 : des gains à Sept-Îles, des pertes à Baie-Comeau

Le complexe de logements pour travailleurs coûtera plus de 27 M$ à Baie-Comeau

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Émile Bilodeau rejoint Puamun Meshkenu et s’engage aux côtés de Stanley Vollant

Consulter la nouvelle

Population 2026 : des gains à Sept-Îles, des pertes à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 31 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord