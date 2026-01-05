Le Mont Ti-Basse ouvrira bientôt son télésiège

Alors que l’accès à la deuxième montagne est ouvert depuis la fin décembre, le Mont Ti-Basse annonce aujourd’hui une bonne nouvelle aux skieurs et planchistes. Le télésiège sera en action dès le 7 janvier.

Les amateurs de sport de plein air pourront donc avoir accès la montagne principale, ce qui était très attendu depuis le début de la saison.

Rappelons qu’un bris avait été constaté sur le télésiège et la Ville de Baie-Comeau a dû procéder à sa réparation. L’attestation de conformité de la RBQ n’est arrivée que le 19 décembre, ce qui a retardé quelque peu les opérations.

De plus, sur les réseaux sociaux, le Mont Ti-Basse confirme que le gel d’une conduite a interrompu l’enneigement artificiel pendant 3 jours à la fin décembre.

« En conséquence, nous avons dû adapter notre système d’enneigement. Nos 5 canons à neige opèrent à plein régime, mais ne peuvent plus être concentrés sur une même piste. L’enneigement est donc graduel sur plusieurs pistes à la fois », affirmait-on en date du 2 janvier.

Chaque année, l’enneigement artificiel se poursuit de façon constante jusqu’à la fin janvier, même s’il y a de bonnes précipitations de neige.

« Même si nous avons le même nombre de pistes ouvertes qu’à l’habitude à cette date, nous comprenons que la montagne desservie par le télésiège est plus populaire et conviviale pour la majorité de notre clientèle », est-il écrit.

La zone de glissade est accessible depuis le 2 janvier.