Le Mont Ti-Basse ouvrira bientôt son télésiège

Par Johannie Gaudreault 1:16 PM - 5 janvier 2026
Temps de lecture :

Le télésiège sera accessible dès le 7 janvier au Mont Ti-Basse à Baie-Comeau. Photo Kassandra Blais

Alors que l’accès à la deuxième montagne est ouvert depuis la fin décembre, le Mont Ti-Basse annonce aujourd’hui une bonne nouvelle aux skieurs et planchistes. Le télésiège sera en action dès le 7 janvier.

Les amateurs de sport de plein air pourront donc avoir accès la montagne principale, ce qui était très attendu depuis le début de la saison.

Rappelons qu’un bris avait été constaté sur le télésiège et la Ville de Baie-Comeau a dû procéder à sa réparation. L’attestation de conformité de la RBQ n’est arrivée que le 19 décembre, ce qui a retardé quelque peu les opérations.

De plus, sur les réseaux sociaux, le Mont Ti-Basse confirme que le gel d’une conduite a interrompu l’enneigement artificiel pendant 3 jours à la fin décembre.

« En conséquence, nous avons dû adapter notre système d’enneigement. Nos 5 canons à neige opèrent à plein régime, mais ne peuvent plus être concentrés sur une même piste. L’enneigement est donc graduel sur plusieurs pistes à la fois », affirmait-on en date du 2 janvier.

Chaque année, l’enneigement artificiel se poursuit de façon constante jusqu’à la fin janvier, même s’il y a de bonnes précipitations de neige.

« Même si nous avons le même nombre de pistes ouvertes qu’à l’habitude à cette date, nous comprenons que la montagne desservie par le télésiège est plus populaire et conviviale pour la majorité de notre clientèle », est-il écrit.

La zone de glissade est accessible depuis le 2 janvier.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le vouvoiement devient la norme dans les écoles du Québec

Crise politique : le choc fait place aux questions chez des Vénézuéliens du Québec

Déraillement de train : la circulation reprendra à minuit sur le chemin de fer QNS&L

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Le vouvoiement devient la norme dans les écoles du Québec

Consulter la nouvelle
Actualité

Crise politique : le choc fait place aux questions chez des Vénézuéliens du Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 31 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord