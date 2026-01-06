Une période de transactions bien remplie chez le Drakkar

Par Karianne Nepton-Philippe 4:42 PM - 6 janvier 2026
Temps de lecture :

Le directeur général et entraineur-chef du Drakkar de Baie-Comeau, Jean-François Grégoire. Photo Karianne Nepton-Philippe

La période d’échanges est maintenant terminée et le Drakkar a procédé à huit transactions depuis le 19 décembre. Le directeur général, Jean-François Grégoire, se dit « content de la façon dont les choses se sont déroulées ». 

« Un travail devait être fait pour remplir notre grille et il a été fait », soutient le directeur général et entraineur-chef. 

Grégoire reconnaît qu’un changement de cap s’est imposé assez tôt dans la saison. Avec un début marqué par plus de 10 défaites, il a dû réorienter la trajectoire avec son équipe. 

« Le début de saison a été difficile. On a rapidement pris la décision de faire en sorte de profiter des éléments clés qu’on avait pour une reconstruction », ajoute celui qui a placé le Drakkar du côté des vendeurs durant cette période des transactions.

Des choix pour chaque ronde

« L’objectif était de rebâtir notre banque de choix. […] C’était important qu’à la fin de la période des transactions, on n’ait pas de ronde où on n’avait pas de choix de repêchage pour les premières années », fait savoir Jean-François Grégoire. 

L’organisation a aussi fait attention de ne pas perdre trop de choix dans ses échanges. Selon le dirigeant, le Drakkar est maintenant mieux équipé pour bâtir sur le long terme.

La dernière étape, c’est le ballotage qui a lieu mercredi à 10h.

Ça commence avec Chicoutimi

Le Drakkar a débuté les transactions avec les Saguenéens de Chicoutimi.

Il a tout d’abord échangé son pilier défensif Alexis Bernier contre l’attaquant Léo-Gabriel Gosselin ainsi qu’un choix de première, deuxième et quatrième ronde pour 2027 et d’un choix de 4e et 5e ronde en 2028.

Quelques jours plus tard, Chicoutimi a aussi mis la main sur le gardien Lucas Beckman.

En retour, Baie-Comeau a obtenu le gardien de but Mathias Hernandez, le défenseur Xavier Daigle, ainsi que deux choix de repêchage.

Il s’agit d’un choix de première ronde en 2028 et un choix de deuxième ronde en 2026.

On a appris, lors de la dernière journée des transactions, que Xavier Daigle ne restera pas chez le Drakkar. L’organisation l’a échangé contre le défenseur James Roberts et deux choix de repêchage (4e ronde en 2026 et 6e ronde en 2028) des Foreurs de Val-d’Or. 

Encore plus de transactions

Le Viking Zach Pelletier a lui aussi quitté le navire baie-comois pour l’Armada de Blainville-Boisbriand, contre un choix de 4e ronde pour 2027. 

Le Drakkar s’est ensuite entendu avec le Régiment de Terre-Neuve pour deux transactions. 

Il y a d’abord eu un important mouvement, quand le Drakkar a envoyé Ryan Dwyer et Alexis Mathieu, pour trois joueurs (Biagio Jr Daniele, Léo Gauthier, Matys St-Gelais) du Régiment. 

Il a ensuite mis la main sur Lynden Larsen et un choix de 2e ronde en 2026, contre Alexis Michaud. 

L’attaquant russe Gleb Semenov quitte aussi le navire pour les Cataractes de Shawinigan. En échange, le Drakkar obtient le joueur Lucas Scartozzi et deux choix de repêchage. Ce sont des choix de 3e et 4e ronde pour 2026.

Finalement, le Drakkar a cédé un choix de 2e et 3e ronde de 2026, qu’il avait obtenu de Cap Breton et de Chicoutimi, pour Robin Benoit du Phœnix de Sherbrooke. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

L’influenza frappe fort sur la Côte-Nord

Traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine : une inspection sur le navire demain

Un hiver froid ? Normal…ou presque !

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

L’influenza frappe fort sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

Traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine : une inspection sur le navire demain

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 31 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord