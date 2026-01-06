L’influenza frappe fort sur la Côte-Nord

L’influenza poursuit sa remontée sur la Côte-Nord depuis quatre semaines avec la multiplication de personnes qui consultent pour des symptômes grippaux.

Au cours de la dernière semaine, la proportion des résultats positifs au virus a atteint 28 % des usagers testés dans les hôpitaux de Baie-Comeau et Sept-Îles, selon des données transmises par Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

En revanche, une baisse s’observe depuis deux semaines du côté de la Covid-19 avec 5 % des usagés testés ayant reçu un résultat positif.

Comme il fallait s’y attendre, la récente période des Fêtes, avec les rassemblements qui en découlent, a provoqué une hausse des consultations à l’urgence. Et, selon M. Beaulieu, plusieurs des usagers y consultaient pour des problèmes liés aux virus respiratoires.

Les taux d’occupation dans les urgences de Sept-Îles et Baie-Comeau ont été élevés pendant les festivités avec des pics dépassant les 200 %, principalement à Sept-Îles.

D’ailleurs, la situation est loin de se résorber en ce début d’année. Dans l’après-midi de ce mardi 6 janvier, le taux d’occupation des civières à l’urgence a atteint 230 % à Sept-Îles et 190 % à Baie-Comeau.