Un seul navire en fonction à la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

Par Johannie Gaudreault 8:49 AM - 6 janvier 2026
Temps de lecture :

Photo Johannie Gaudreault

Des « problèmes techniques » affectent la traverse de Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine. Un seul traversier est en activité jusqu’à nouvel ordre.

« Le NM Armand-Imbeau II a heurté le quai ce matin lors de l’approche au quai de Baie-Sante-Catherine. Il y avait des clients à bord et ils ont débarqué sans problème. Le navire a été amarré au quai garage du côté de Tadoussac pour évaluer s’il y a des dommages au navire », explique le porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ), Bruno Verreault, par courriel.

Les départs se tiennent donc aux 40 minutes à partir de chaque rive au lieu d’aux 20 minutes, avise la STQ.

Le retour à la normale sera communiqué dès que possible.


