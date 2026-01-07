Plus de neige qu’à l’habitude à Baie-Comeau

Par Charlotte Paquet 11:16 AM - 7 janvier 2026
Temps de lecture :

Les amoureux de sports d'hiver sont choyés cette saison. Ici, une photo prise le 25 décembre au belvédère du Boisé de la Pointe Saint-Gilles à Baie-Comeau, endroit de prédilection des adeptes de la marche. Photo Charlotte Paquet

Les amoureux de sports d’hiver sont choyés ces temps-ci. Et même très choyés si l’on se fie aux quantités de neige reçues depuis le début du mois de novembre à Baie-Comeau.

Oui, l’hiver a commencé sur les chapeaux de roues et les données d’Environnement Canada le confirment. En novembre, il est tombé 45 cm de neige, soit 86 % de plus que la normale de 24 cm.

Quant aux chutes de neige observées pendant le dernier mois de l’année 2025, elles ont atteint 57 cm, par rapport à une normale de 49 cm, soit un écart à la hausse de 18 %. « En décembre, on est revenu un peu plus dans un régime normal, mais on est quand même à 18 % au-dessus de la normale », souligne le météorologue Julien Pellerin.

À ces précipitations d’or blanc, il faut ajouter à ce jour les quelque 20 cm reçus les 1er et 2 janvier.

Neige au sol

En date du mardi 6 janvier, le tapis blanc à Baie-Comeau s’élevait à 27 cm. La normale de neige au sol se situait à 24 cm au 31 décembre, tandis qu’elle passera à 47 cm au 31 janvier. C’est ce que fait remarquer M. Perron, soulignant qu’il n’y a pas de normales quotidiennes au chapitre de la quantité de neige au sol.

Fait à noter, si Baie-Comeau a reçu plus de neige qu’à l’habitude depuis le début de l’hiver, il n’y a rien de comparable avec l’est de la région Côte-Nord. À titre d’exemple, la neige au sol au 31 décembre s’élevait à 82 cm à Sept-Îles, alors que la normale est de 35 cm. La ville trône d’ailleurs au sommet au Québec pour l’épaisseur de son manteau blanc, suivie de très loin par Val-d’Or avec ses 49 cm.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une période de transactions bien remplie chez le Drakkar

L’influenza frappe fort sur la Côte-Nord

Traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine : une inspection sur le navire demain

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une période de transactions bien remplie chez le Drakkar

Consulter la nouvelle
Actualité

L’influenza frappe fort sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 31 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord