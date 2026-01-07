Plus de neige qu’à l’habitude à Baie-Comeau

Les amoureux de sports d’hiver sont choyés ces temps-ci. Et même très choyés si l’on se fie aux quantités de neige reçues depuis le début du mois de novembre à Baie-Comeau.

Oui, l’hiver a commencé sur les chapeaux de roues et les données d’Environnement Canada le confirment. En novembre, il est tombé 45 cm de neige, soit 86 % de plus que la normale de 24 cm.

Quant aux chutes de neige observées pendant le dernier mois de l’année 2025, elles ont atteint 57 cm, par rapport à une normale de 49 cm, soit un écart à la hausse de 18 %. « En décembre, on est revenu un peu plus dans un régime normal, mais on est quand même à 18 % au-dessus de la normale », souligne le météorologue Julien Pellerin.

À ces précipitations d’or blanc, il faut ajouter à ce jour les quelque 20 cm reçus les 1er et 2 janvier.

Neige au sol

En date du mardi 6 janvier, le tapis blanc à Baie-Comeau s’élevait à 27 cm. La normale de neige au sol se situait à 24 cm au 31 décembre, tandis qu’elle passera à 47 cm au 31 janvier. C’est ce que fait remarquer M. Perron, soulignant qu’il n’y a pas de normales quotidiennes au chapitre de la quantité de neige au sol.

Fait à noter, si Baie-Comeau a reçu plus de neige qu’à l’habitude depuis le début de l’hiver, il n’y a rien de comparable avec l’est de la région Côte-Nord. À titre d’exemple, la neige au sol au 31 décembre s’élevait à 82 cm à Sept-Îles, alors que la normale est de 35 cm. La ville trône d’ailleurs au sommet au Québec pour l’épaisseur de son manteau blanc, suivie de très loin par Val-d’Or avec ses 49 cm.