Festival Cinoche à Baie-Comeau : 37 films et « 37e art »

Le Festival du film international de Baie-Comeau, Cinoche, dévoile la programmation de sa 37e édition. Trente-sept films seront à l’affiche et le comité présente sa thématique « 37e art », jouant sur les mots pour rappeler le 7e art.

Cinoche se déroulera du 15 au 25 janvier. Sur les 37 films à l’affiche, qui proviennent de 19 pays, 24 sont en compétition officielle pour les prix Outardes.

« Cette année, ce qui se dégage des films, c’est la quête d’identité. L’identité autant personnelle que communautaire. On parle d’identité sexuelle, de la place de l’homme face à la machine, l’intelligence artificielle », souligne Alain Pinel, responsable de la programmation et du jury pour Cinoche.

Ce dernier souligne un de ses coups de coeur, qui est le film La venue de l’avenir, une comédie dramatique de Cédric Klapisch (France-Belgique).

« C’est un film formidable, qui se déroule sur plusieurs époques. Il y a aussi l’audace d’un film québécois, qui est Le temps de François Delisle. C’est un photo-film avec une très belle narration, c’est une dystopie environnementaliste », mentionne-t-il.

Notons aussi, dans l’ensemble de cette vaste programmation, le retour des matinées familiales et la présentation du projet Des vastes vestiges de l’artiste baie-comoise Catherine Arseneault à l’Ouvre-boîte culturel.

De plus, les cinéphiles pourront voir six documentaires parmi les oeuvres hors compétition.

Alain Pinel, responsable de la programmation et du jury pour le festival Cinoche de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Président d’honneur

L’acteur québécois Maxime de Cotret est le président d’honneur de cette 37e édition.

Il sera présent lors de plusieurs moments clés du festival, comme la soirée d’ouverture, le quiz night et pour diverses rencontres avec le public.

Trois autres invités seront aussi de passage à Baie-Comeau pendant le festival. Il s’agit de Rose-Marie Perreault et Neil Elias, tous deux associées au film Mille secret mille dangers, et Electra Codina Morelli, actrice dans Le train.