Trois projets pour l’avenir du Golf Le Méandre à Forestville

Le Golf Le Méandre souhaite diversifier ses sources de revenus et aller chercher de l’argent neuf grâce à trois nouveaux projets : le développement d’habitations touristiques surplombant le terrain de golf, l’aménagement de six espaces pour véhicules récréatifs et la création d’un sentier de randonnée le long de la rivière du Sault aux Cochons.

Ces initiatives feront l’objet d’analyses de faisabilité et de rentabilité en 2026.

Cette démarche s’appuie sur des constats financiers clairs. Malgré les investissements réalisés au cours des dernières années pour améliorer le parcours et les infrastructures, la coopérative observe une stagnation, voire une légère baisse de ses revenus traditionnels liés au golf, au bar et à la restauration.

La diminution progressive de la clientèle locale, combinée à une croissance marginale des droits de jeu quotidiens, a amené le conseil d’administration à revoir son modèle de développement.

Une réflexion stratégique

Présentant le projet devant les membres et partenaires réunis au chalet du Méandre le 6 janvier, le président du conseil d’administration, Robin Lamarre, a expliqué que la coopérative a bénéficié d’un accompagnement structurant au cours de la dernière année.

« Notre coopérative de solidarité a eu le privilège de bénéficier du programme Chef de file menant à l’accompagnement d’Inno-Centre, une reconnaissance accordée par la MRC de la Haute-Côte-Nord. Cet automne, les membres du conseil d’administration ont finalisé la réflexion stratégique laquelle a mis en évidence la nécessité de diversifier les revenus de la coop », a-t-il affirmé.

Selon M. Lamarre, les projets envisagés ne visent pas à remplacer les activités existantes, mais à les bonifier en attirant de nouvelles clientèles et en augmentant la capacité d’accueil du site.

Le président a également souligné que ces initiatives s’inscrivent directement dans les stratégies touristiques régionales, notamment « Entre terre et mer » de la MRC de la Haute-Côte-Nord et celle de Tourisme Côte-Nord, qui visent « de bâtir une destination durable et attractive en misant sur ses grands espaces naturels ».

Le conseil d’administration du Golf Le Méandre a présenté le nouveau projet qu’il souhaite développer au cours des prochaines années. On aperçoit Jude Brousseau, Robin Lamarre, Eddie Emond, Robert Labrie et Sylvain Tremblay. Photo Johannie Gaudreault

Des constats financiers

Dans la seconde partie de la présentation, le secrétaire de la coopérative, Jude Brousseau, est revenu sur l’évolution financière du Golf Le Méandre. Il a expliqué que les revenus liés aux cartes de saison et aux activités connexes connaissent une légère diminution et leur progression est insuffisante pour assurer une croissance à long terme.

De plus, la part des détenteurs de cartes de saison qui sont membres de la coopérative a diminué de façon marquée au fil des ans.

M. Brousseau a également rappelé que d’importants investissements ont déjà été consentis pour finaliser et mettre en valeur le site, notamment l’entrée du golf et certaines infrastructures majeures.

Selon lui, le « bijou de la Côte-Nord » est maintenant complété, ce qui place la coopérative devant un nouveau défi : générer des revenus additionnels à partir de son vaste territoire et de son potentiel naturel.

Des études avant toute décision

Les prochaines étapes consisteront à réaliser, par séquences, des études de faisabilité et de rentabilité portant sur l’implantation des habitations touristiques, l’aménagement des emplacements pour véhicules récréatifs et le tracé du sentier de randonnée.

Ces analyses incluront l’évaluation des coûts, des contraintes techniques et des options de financement, notamment dans le domaine de l’économie sociale.

À terme, d’ici l’automne 2026, l’ensemble des informations nécessaires à la prise de décision devrait être rassemblé. « On en saura plus, à ce moment, sur les actions à mettre en œuvre, les défis de réalisation à rencontrer et aussi, sur les budgets et les financements nécessaires pour aller de l’avant », a conclu M. Lamarre.

D’importants investissements ont déjà été consentis pour mettre en valeur le site, notamment l’entrée du golf. Photo Johannie Gaudreault

Appui municipal

Ayant assisté à la présentation du 6 janvier, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, assure que la Ville appuie le projet de coopérative. « Le Golf Le Méandre est un joyau pour Forestville et il a un potentiel fort intéressant de développement », a-t-elle commenté.

Cette dernière est d’ailleurs d’avis que les projets touristiques (hébergement et camping) ne feront pas compétition au camping municipal. « Notre camping est presque toujours complet l’été, il y a des campeurs qui vont se stationner au quai parce qu’ils aiment voir la mer. Ils pourront aller au Golf, ça ajoutera une nouvelle offre de services. »