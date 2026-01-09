Irvin Blais appuie le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles

Le populaire chanteur country nord-côtier Irvin Blais et sa conjointe ont lancé une vidéo pour inciter la population à signer la pétition en faveur du projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles.

Mise en ligne en début d’après-midi, vendredi, la vidéo a récolté plus de 4 000 visionnements en à peine une trentaine de minutes.

Guitare à la main, le chanteur souhaitait profiter du début du week-end pour lancer un message à la population de Baie-Trinité jusqu’à Blanc-Sablon et aux communautés des Premières Nations.

« Avant de partir pour le week-end en motoneige ou pour vous rendre à vos chalets », dit-il.

Irvin Blais demande d’aller signer la pétition lancée conjointement, début décembre, par des élus et des médecins.

« C’est pour notre hôpital, pour votre hôpital », lance sa conjointe, Michèle C. Pinet.

Il est prévu que le document sera remis le 26 janvier au premier ministre François Legault.

« Très simple, peu de temps… vous avez le temps d’enfiler le foulard la tuque et les gants, et juste avant de mettre la caisse de bière dans le pick up, une petite signature serait très appréciée », illustre M. Blais.

En date de jeudi, la pétition dépassait les 4 400 signatures.

Il est possible de la signer sur le site de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles.