Hockey Senior AA : les Basques terminent avec une victoire, les Marchands avec le premier rang

La victoire des Gaulois PCR de Port-Cartier sur les Pionniers CFL de Baie-Comeau plus tôt en soirée a assuré le championnat de la saison régulière de la Ligue de hockey Senior AA pour les Marchands de Havre-Saint-Pierre, peu importe l’issu de leur rencontre. Les visiteurs à l’aréna Conrad-Parent se sont toutefois inclinés en tirs de barrage face aux Basques Groupe Olivier de Sept-Îles.

Le portrait des séries est maintenant connu dans le circuit CFM. Les Basques (4e) et les Marchands (1er) se retrouveront au premier tour, tandis que l’autre confrontation opposera les Gaulois (2e) aux Pionniers (3e). Ces séries 2 de 3 s’amorcent le 16 janvier. Les deuxièmes matchs sont prévus le lendemain.

Sur une bonne note

Pour clore la saison régulière, la formation septilienne a fait preuve de caractère, revenant de l’arrière quatre fois, dont un retard de deux buts en troisième. C’est Mathieu Asselin qui a mis fin au duel entre les Basques et les Marchands, marquant le seul but de la séance de tirs de barrage, pour une marque finale de 6-5.

Joey Baril, Danick Lévesque, Maxime Lévesque, Dylan Monger et Vincent Bélanger ont été les buteurs de la troupe d’Érick Miousse en temps règlementaire. Yoan Thériault, Jeffrey Thériault, Dale Bérubé et Johney Cormier ont touché la cible pour la formation cayenne.

Chez les gardiens, Joël Mckenzie est venu en relève à Simon Lemieux, qui a quitté la rencontre en fin de deuxième période, en raison d’une blessure. Chez les Marchands, c’est Christopher Jomphe qui était devant la cage.

« On finit sur une bonne note et les gars ont fait preuve de caractère. Ils ont encore démontré de l’adversité », a fait savoir l’entraîneur-chef des Basques après le match.

Dans le camp des Marchands, Alain Boudreau était surtout satisfait de voir ses Marchands terminer en tête du classement de la saison régulière.

« Personne ne nous voyait là. On ne l’a pas volée, on mérite notre première place », a-t-il dit.

C’est avant le début de la troisième que Coach Boudreau a eu la confirmation du premier rang de son équipe. Il avait décidé de ne pas le dire à ses joueurs. Il leur a passé le mot lors d’un temps d’arrêt pris avec un peu plus de trois minutes à faire au dernier vingt pour « décompresser. Les gars étaient stressés. Je leur ai dit de jouer du jeu de base ».

Cadeaux des Basques

Avant le début la rencontre, l’organisation des Basques Groupe Olivier de Sept-Îles a remis 16 000$ à des organisations, soit l’Association du hockey mineur (10 000$), l’Association de ringuette (2 000$), la Structure des Nord-Côtiers – Hockey (2 000$), Autour d’elles, maison d’aide et d’hébergement (1 000$) et Hommes Sept-Îles (1 000$).