Les dossiers à surveiller en 2026

Ce ne sont pas les projets qui ont manqué en 2025, autant aux niveaux fédéral, provincial que municipal. L’année 2026 sera certainement marquée par leur avancement, avec des processus déjà bien entamés pour certains.

Pont sur le Saguenay

En 2025, le résultat des études d’opportunité et sur les impacts socio-économiques de la construction du potentiel pont a été connu, lui qui était initialement attendu en 2023. On y a chiffré le coût d’un pont à plus de quatre milliards avec un tracé légèrement en amont de Tadoussac. Le gouvernement en sera en 2026 à la préparation d’un mandat pour analyser les meilleures pratiques internationales en matière de financement et de réalisation de projets similaires. L’ancienne ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, avait toutefois relégué le dossier aux oubliettes en début d’année, au moins jusqu’en 2030. Si le projet se concrétise, l’échéancier présenté dans les études fait état d’un horizon d’environ 14 ans, soit sept ans de planification et sept autres années de construction.

Agrandissement du Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Réunis en conférence de presse au mois de mars 2025, l’ancien ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault, et l’ancien ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoît Charette, se sont prononcés sur l’état d’avancement du projet d’agrandissement, qui jouissait selon eux d’une bonne adhésion populaire. La superficie du parc marin passerait de 1 245 km2 à 4 487 km2, et atteindrait plusieurs localités de la rive sud du fleuve Saint-Laurent où le béluga qu’on tente de conserver est présent. L’ancien ministre Guilbeault avait fait valoir que le travail de deux gouvernements dans les deux prochaines années serait de définir la nature des actions posées dans le cadre de l’agrandissement du parc marin, incluant les coûts nécessaires.

Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Photo Mathieu Dupuis

Traverse Rimouski-Forestville

Après son arrêt définitif en 2022, le dossier de la traverse a fait un bon pas en avant cette année avec l’arrivée du promoteur privé Louis-Olivier Carré des Industries Rilec. Rimouski et Forestville se sont engagées par voie de résolution à soutenir le service de traversier, et espèrent que le gouvernement provincial y mettra du sien pour reprendre le service cette année. Actuellement, le navire destiné à desservir les deux rives est en processus d’obtenir les certifications pour les normes de Transports Canada et vise à entrer au pays en avril.

Consignaction Forestville

La Ville de Forestville a vendu son terrain près du Ultramar (ancien stationnement du club de ski de fond) qui servira à l’établissement d’une succursale Consignaction. La mairesse Micheline Anctil a fait savoir en séance municipale que le lieu de retour de contenants consignés ouvrira ses portes au début de l’été, après une construction qui débutera au printemps. L’objectif de Consignaction est de récupérer, valoriser et recycler un plus grand nombre de contenants de boisson d’aluminium, de plastique et de verre.

Réseau cellulaire sur la 172

Au mois de mars 2025, le gouvernement provincial a octroyé une financière de 8 M$ afin de déployer quatre tours cellulaires le long de la route 172 entre Sacré-Cœur et le Saguenay. La zone projetée est d’une longueur de 47 kilomètres, un tronçon où personne ne souhaite être accidenté en raison de l’absence de réseau cellulaire. Rogers Communication sera le partenaire technologique du fournisseur de services de télécommunications Aide-Tic de Saguenay qui mettra en œuvre le déploiement des pylônes. Les tours devraient être opérationnelles vers la fin de 2026.

Destination Tadoussac Phase II

La Municipalité de Tadoussac a reçu en 2025 toutes les études préalables et les rapports nécessaires pour aller de l’avant avec la deuxième phase de Destination Tadoussac. Les grands traits du projet d’infrastructures se concentreront sur la plage de la baie ainsi que sur le quai municipal, où est projetée la construction d’un abri de style aire ouverte avec des panneaux d’interprétation, des bancs et un bloc sanitaire. La production des plans et le processus d’appel d’offres se tiendront en 2026. Quant à la construction du bloc sanitaire et son raccordement à l’aqueduc, les travaux seront entamés durant l’hiver 2026.

Parc national des Dunes de Tadoussac

Depuis les audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) en 2024 et une année de planification et de travaux en 2025, 2026 sera l’année de l’ouverture du Parc national des Dunes-de-Tadoussac. L’ouverture sera davantage administrative, malgré le fait que durant l’automne un escalier a été construit du sommet des dunes jusqu’à la plage au coût de 2,4 M$. La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et le ministère de l’Environnement continueront à façonner le terrain en vue de la mise en fonction du parc national durant l’année.