Sentiers de motoneige : un détour mis en place à la rivière aux Outardes

Un contournement a été mis en place pour circuler dans les sentiers de motoneige, à la hauteur de la rivière aux Outardes, par la route 138.

Cette information est partagée par le Club les Bolides de Ragueneau, qui a finalisé la signalisation nécessaire hier soir.

Le Club informe les motoneigistes que le passage sur le pont doit se faire dans le sens de la circulation et qu’une seule motoneige à la fois doit circuler sur le pont, pour permettre aux véhicules de passer sécuritairement.

Notons qu’une surveillance y est effectuée pour assurer la sécurité de tous.

« Le contournement sera entretenu avec une gratte de motoneige, donc ça risque de brasser un peu plus. Nous allons l’améliorer pendant la saison. Ce n’est pas la solution idéale, mais pour l’avoir essayé hier, c’est quand même bien », peut-on lire dans une publication Facebook du Club les Bolides de Ragueneau.

« Prenez le temps de bien regarder pour traverser, c’est l’important », ajoute le Club.