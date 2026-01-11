Cinoche : les primeurs non disponibles

Le responsable de la programmation et du jury pour Cinoche, Alain Pinel, mentionne que le festival ne présentera pas de grandes primeurs cette année, en raison de la disponibilité des oeuvres.

« Les réalisateurs ont été généreux. Mais, ça a peut-être été l’année la moins facile avec les distributeurs. Contrairement aux dernières années, on n’aura pas de films en primeur au Québec », fait savoir Alain Pinel.

Cela ne serait qu’un pur hasard, dit-il.

« Cette année, les distributeurs ont acquis les droits des films très tard dans l’année, donc ne pouvaient pas nous garantir que les films seraient prêts pour Cinoche », explique M. Pinel.

Plateformes de diffusion en continu

Alain Pinel mentionne aussi devoir jongler avec la réalité des plateformes de diffusion en continu (streaming).

« Quand j’ai terminé la programmation, il y avait seulement deux des 37 films sur les plateformes. Présentement, il y en a 24. Quand le temps des fêtes arrive, ça devient fou », lance-t-il.

Malgré cela, il espère que les gens seront au rendez-vous pour apprécier les films présentés par Cinoche.

Du 15 au 25 janvier

Rappelons que la 37e édition du Festival du film international de Baie-Comeau, Cinoche, se tiendra du 15 au 25 janvier.

La soirée d’ouverture aura lieu le jeudi 15 janvier, dès 17 h, à l’Espace Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau.

La soirée de clôture lors de laquelle seront décernés les prix Outardes se tiendra le dimanche 25 janvier, toujours à partir de 17 h, au Café l’Arseno Cogeco NousTV.

