Jacques Duhoux a quitté ses montagnes

Par Emelie Bernier 5:55 PM - 12 janvier 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Capture d’écran du film Jacques, par la réalisatrice Lysandre Leduc Boudreau Courtoisie

Pionnier des Monts Uapishka (aussi connus sous le nom de Monts Groulx), Jacques Duhoux s’est éteint le 9 janvier dernier. 

Longtemps guide d’expédition avec son camp Aventure Nomade, lui-même aventurier du quotidien dans ces montagnes parfois rudes, l’homme avait fait l’objet d’un film en 2023, quelques années après avoir reçu un diagnostic de Parkinson. 

Lysandre Leduc Boudreau en compagnie de Jacques Duhoux et de son équipe de tournage. Archives Le Manic

Réalisé par Lysandre Leduc Boudreau, le documentaire Jacques présentait celui que plusieurs considéraient comme une véritable encyclopédie de ce territoire où il a habité en autonomie durant 45 ans.

Avec ses comparses Michel Denis et Daniel Deneault, il avait créé la Société des Amis des Monts Groulx.

On peut avancer sans se tromper que M. Duhoux a joué un grand rôle dans l’ouverture de ces grands espaces vierges aux amateurs de tourisme d’aventure dont plusieurs sont demeurés ses amis au fil des ans. 

Originaire de Belgique, il était né le 2 juillet 1936. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Motoneigistes sur les verts : le Club de golf de Baie-Comeau appelle au civisme

Double victoire des Nord-Côtiers M13 à Baie-Comeau

Baie-Comeau : manger au St-Hubert dans un environnement adapté à l’autisme

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Motoneigistes sur les verts : le Club de golf de Baie-Comeau appelle au civisme

Consulter la nouvelle

Double victoire des Nord-Côtiers M13 à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 31 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord