Jacques Duhoux a quitté ses montagnes

Pionnier des Monts Uapishka (aussi connus sous le nom de Monts Groulx), Jacques Duhoux s’est éteint le 9 janvier dernier.

Longtemps guide d’expédition avec son camp Aventure Nomade, lui-même aventurier du quotidien dans ces montagnes parfois rudes, l’homme avait fait l’objet d’un film en 2023, quelques années après avoir reçu un diagnostic de Parkinson.

Lysandre Leduc Boudreau en compagnie de Jacques Duhoux et de son équipe de tournage. Archives Le Manic

Réalisé par Lysandre Leduc Boudreau, le documentaire Jacques présentait celui que plusieurs considéraient comme une véritable encyclopédie de ce territoire où il a habité en autonomie durant 45 ans.

Avec ses comparses Michel Denis et Daniel Deneault, il avait créé la Société des Amis des Monts Groulx.

On peut avancer sans se tromper que M. Duhoux a joué un grand rôle dans l’ouverture de ces grands espaces vierges aux amateurs de tourisme d’aventure dont plusieurs sont demeurés ses amis au fil des ans.

Originaire de Belgique, il était né le 2 juillet 1936.