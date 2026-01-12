Motoneigistes sur les verts : le Club de golf de Baie-Comeau appelle au civisme

Le surintendant du Club de golf de Baie-Comeau lance un appel pressant au civisme après des passages répétés de motoneiges sur les verts du terrain, causant des dommages importants et coûteux.

Le Club de golf de Baie-Comeau fait face à une recrudescence préoccupante de passages de motoneiges directement sur ses verts, une situation que son surintendant, Michel Boudreau, qualifie d’inacceptable. Selon lui, les dommages qui ont été causés le 9 janvier sont sans précédent et pourraient avoir des conséquences majeures sur la prochaine saison estivale.

« Depuis bientôt cinq ans, je suis surintendant au Club de golf de Baie-Comeau, on avait eu un problème de recrudescence de motoneiges lors des premières années, mais il y avait eu un grand civisme qui s’est installé depuis les deux dernières années », explique-t-il en entrevue avec Le Manic. Ce civisme semble s’être effrité cette saison.

Malgré une abondance de neige, la performance accrue des motoneiges accentue les impacts sur le terrain. « Les motoneiges sont rendues hyper performantes. Elles ont des chenilles qui sont de plus en plus cramponnées, ce qui fait en sorte que lorsqu’elles passent sur le terrain de golf, ça a des risques majeurs de dommages sur la surface de jeu », se désole M. Boudreau.

Le surintendant déplore notamment que certains motoneigistes utilisent le terrain pour effectuer des sauts. « Les gens s’amusent à faire des sauts ou des jumps, et ils tombent directs sur un vert de golf. Et un vert de golf, ça coûte 100 000 $ », dit-il.

« Présentement, ce dont on s’aperçoit, c’est qu’il y a déjà des traces qui sont en train de briser les toiles protectrices qu’on a mises sur les verts », ajoute-t-il.

Au-delà des coûts, les impacts sur la saison estivale inquiètent la direction du club. « La richesse d’un terrain de golf l’été, c’est la beauté du gazon. Quand on le piétine en motoneige, on risque de causer des dommages qui sont parfois irréparables ou parfois très longs à réparer », affirme Michel Boudreau, rappelant que la saison de golf sur la Côte-Nord est déjà très courte.

Certains suggèrent l’installation d’une clôture, une solution jugée irréaliste puisque le terrain possède 7 km2. Malgré la clôture, les motoneigistes pourraient passer par-dessus avec la neige et s’amuser quand même sur le terrain.

Collaboration

Devant l’ampleur du problème, le surintendant mise d’abord sur la collaboration. « Je fais appel au grand civisme des gens, je fais appel à la collaboration », dit-il, invitant la population à dénoncer les comportements fautifs. « Il ne faut pas se gêner si on entend parler de quelqu’un qui s’amuse à aller saccager le terrain, de dénoncer. »

Des sanctions sont toutefois possibles. « Si par hasard il était pris en flagrant délit sur le terrain de golf en motoneige, il peut recevoir des amendes qui tournent aux alentours de 800 $ », précise M. Boudreau.

La Sûreté du Québec a été avisée de la situation et compte intervenir. « Ils vont commencer à faire des patrouilles en motoneige à partir de la semaine prochaine et ils vont faire de l’appel au civisme », rapporte le dirigeant.

Malgré tout, Michel Boudreau privilégie une approche positive. « Encourageons les gens à respecter les sentiers, encourageons les gens à se promener en dehors d’un terrain de golf », conclut-il, espérant ainsi protéger un site qu’il considère comme un patrimoine collectif de Baie-Comeau.