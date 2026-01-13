La Tournée des personnalités s’arrête aux Escoumins

Le Centre sportif Charles-Édouard Boucher des Escoumins a été le théâtre d’un match de hockey amical entre l’équipe composée des talents de notre région et celle des célébrités médiatiques, qui a offert toue une soirée aux spectateurs.

Le stationnement de l’édifice sportif débordait bien comme il faut dans la soirée du 10 janvier, et l’aréna était plein à craquer d’amateurs qui ont pris part au premier grand rendez-vous sur glace de l’année.

Le responsable volet récréatif et communautaire à la Municipalité des Escoumins, Stéphan Gaudreault, révèle que le match était le prétexte parfait pour inviter le monde à voir le nouvel intérieur de l’aréna.

« Tout le monde s’est bien amusé, et les personnalités ont été vraiment super. Ils étaient parmi le monde et ils ont veillé avec nous, c’était bien plaisant », fait-il savoir.

Ce dernier n’avait pas terminé de rendre les comptes au moment d’écrire ces lignes, mais estime à environ 300 le nombre de participants pour la soirée.

Le match avait comme entracte un mini-match des Personnalités contre l’équipe des petits Prédateurs et des prestations de patinage artistique du club local.

La soirée s’est terminée à la salle multifonctionnelle où le public a pu rencontrer les artistes et les anciens joueurs qui composent l’équipe des personnalités.

Les 300 personnes présentes ont assisté à une soirée enlevante. Photo Renaud Cyr

Gros match

Ce n’est pas les étoiles qui manquaient dans l’équipe des personnalités avec la présence de Pierre-Yves Cardinal, Jocelyn Lemieux, Joey Scarpellino, Jason Roy Léveillée, Samuel Gauthier et Peter Miller pour ne nommer que ceux-ci.

Le comédien et animateur Emmanuel Auger faisait office d’arbitre un peu « alternatif » en faisant participer le public tout au long du match.

L’équipe locale faisait place aux talents d’ici qui provenaient d’un bout à l’autre de la région avec une grosse présence pour Les Escoumins, Essipit, Les Bergeronnes et Forestville.

C’est Karl Walcott des personnalités qui a brisé la glace en marquant le premier but de la rencontre, qui s’est soldée par la marque de 6 à 4 pour ces derniers.

La mise au jeu protocolaire d’avant-match. Photo Bernard Boucher

Ça prenait ça

En se baladant parmi les spectateurs, on voyait les sourires et l’excitation sur les visages de tout un chacun.

Certains avaient fait de la route, qui leur a paru passer en quelques secondes à l’idée de la soirée.

« C’est rare qu’on voie des matchs comme ça dans le coin, et ça valait la peine de venir », raconte au Journal un homme venu de Charlevoix.

Pour les gens de la place, c’était quelque chose de magique de voir en temps réel le retour en fonction de l’aréna.

« Ça prenait ça », explique une partisane dans l’assistance qui suivait la rondelle avec assiduité.

« On est bien contents d’avoir notre aréna, et que nos clubs et nos joueurs puissent recommencer à jouer chez nous », enchaîne-t-elle.

De son côté, Stéphan Gaudreault n’en est pas tout à fait redescendu, mais promet qu’il y a du bon qui s’en vient à l’aréna pour le reste de l’année.

« Dans les mois de février et mars, il va y avoir des événements, on travaille sur d’autres projets et ça va sûrement débloquer prochainement », dévoile-t-il.

Pour la première fois en deux ans, l’aréna des Escoumins accueillera son traditionnel tournoi de hockey mineur en fin de semaine prochaine, soit du 16 au 18 janvier.

« Le comité organisateur du tournoi des Escoumins est heureux de renouer avec la tradition et de rentrer à la maison ! Bon 53e tournoi à tous nos bénévoles qui répondent encore présents cette année », peut-on lire sur la page Facebook des Prédateurs de la Haute-Côte-Nord.

Rappelons que les portes de l’aréna sont restées durant deux années en raison du système de réfrigération qui devait être remplacé. La communauté des Escoumins s’est mobilisée et les fonds ont été recueillis pour mettre en place le projet de rénovation chiffré à plus d’un million de dollars.