François Legault « a su faire face aux grands défis », déclare Yves Montigny 

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, souligne le travail du premier ministre, François Legeault, quelques heures après l’annonce de sa démission.

« Il a su faire face aux grands défis de notre époque en prenant des décisions exigeantes et toujours dans l’intérêt du Québec », écrit le député caquiste sur Facebook.

Ce dernier souligne « l’engagement, l’humanité et la détermination exceptionnelle » de M. Legault. Il en profite pour le remercier de la confiance qu’il lui a accordée, comme député depuis 2022 et comme président de Caucus de la Coalition Avenir Québec.

« Travailler à vos côtés, mais surtout travailler au sein de cette grande famille qu’est la CAQ est pour moi une chance inestimable. Je tiens à vous remercier pour votre amour inconditionnel pour le Québec et pour votre détermination en matière économique, que ce soit dans les moments favorables ou dans les périodes plus difficiles, même lors des impasses et des tempêtes », ajoute M. Montigny.