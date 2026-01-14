Mise à jour 12 h 49 | François Legault démissionne

Le premier ministre du Québec François Legault vient de confirmer qu’il quittera ses fonctions.

« Pour le bien de mon parti et, surtout, pour le bien du Québec, j’annonce aujourd’hui que je vais quitter mon poste de premier ministre », a-t-il déclaré lors d’un point de presse tenu mercredi en fin d’avant-midi à l’édifice Honoré-Mercier, à Québec.

« Je vais rester en place, le temps que mon parti désigne un remplaçant ou une remplaçante », a-t-il signifié.

Il a tenu à remercier les québécois de l’avoir élu à tête de la province. « Ça aura été le plus grand honneur de ma vie », a-t-il conclu sous un ton serrein.

L’annonce coïncide au lendemain des plus récents résultats d’un sondage mené par Pallas Data qui plaçait la CAQ comme dernier dans les intentions de vote, à égalité avec Québec Solidaire.

Les réactions se font nombreuses à la suite de l’annonce de la démission du premier ministre. Plusieurs ont souligné l’engagement de l’homme politique.

« Il y aura un temps pour faire le bilan de ses années au pouvoir et ce sont les Québécois qui auront le dernier mot sur l’héritage de son gouvernement. Aujourd’hui, je veux surtout souligner la responsabilité immense que représente le fait de servir notre nation comme premier ministre. C’est un dévouement qui mérite tout notre respect. » mentionne le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay.

« Malgré nos désaccords profonds sur les causes de nos difficultés collectives actuelles et sur l’avenir du Québec, François Legault aura toujours été sincère dans sa volonté d’améliorer le sort de la nation québécoise. (…) Il aura choisi un chemin différent qui vraisemblablement avait ses limites, mais je tiens à reconnaître cette volonté de faire avancer le Québec et d’en préserver sa spécificité linguistique et culturelle », a pour sa part souligné le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

« Peu importe nos différences politiques, je tiens à souligner l’engagement de François Legault envers le Québec et le travail qu’il a accompli au fil des ans. Nous avons souvent été en désaccord au fil de nos échanges, mais je lui souhaite la meilleure des suites », indique la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal.

« J’ai cru le François Legault de l’opposition qui voulait réduire la taille de l’État, remettre de l’argent dans les poches des contribuables, éliminer le déficit, additionner le privé en santé, exploiter nos hydrocarbures, redonner du pouvoir aux régions et défendre l’autonomie québécoise. Force est de constater, après plus de sept ans au pouvoir, qu’il n’a clairement pas atteint ses objectifs. (…) On peut saluer ce service public de plus de 28 ans et lui souhaiter une bonne retraite », dit quant à lui le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime.

Réactions régionales

Pour Michel Couturier, l’annonce ne constitue pas une surprise. « C’est une nouvelle à laquelle il fallait s’attendre, compte tenu de tout ce qui se déroulait depuis un certain temps », estime le maire de La Malbaie et préfet de la MRC de Charlevoix-Est.

Il salue par ailleurs la décision prise, soulignant qu’il faut parfois savoir se retirer. « Il faut reconnaître le courage de quelqu’un qui ne s’acharne pas. À un moment donné, quand tu as le vent dans la voile, tout va bien, mais quand ça va moins bien, il faut aussi savoir quitter pour le bien de son parti et de ses membres », affirme-t-il.

« Ce sont des choix difficiles. On parle quand même d’un être humain », souligne M. Couturier.

Il indique enfin qu’il suivra attentivement la suite des choses au sein de la Coalition avenir Québec, notamment pour voir si le premier ministre François Legault prépare déjà la relève.

Même son de cloche pour le préfet de la MRC de Charlevoix et maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote. Une décision qui, selon lui, s’inscrivait dans le climat politique actuel. Les sondages et la perception au sein de la population laissaient présager un tel dénouement.

« On sentait qu’aux yeux de plusieurs, il n’était plus l’homme de la situation. Être premier ministre, ce n’est pas facile. Je le vis comme maire et je n’ose même pas imaginer la pression que ça représente, peu importe l’allégeance politique », explique-t-il.

Après plus de trois décennies en politique, Michaël Pilote estime que le moment était venu de passer le flambeau. « C’est quelque chose qui allait arriver. Le temps des Fêtes a pu lui permettre de réfléchir. Après autant d’années d’engagement, il faut saluer l’homme », complète-t-il.

La députée de Duplessis et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a souligné le départ de M. Legault via ses réseaux sociaux.

« En 2022, c’est à vos côtés que j’ai choisi de faire le saut en politique, avec la volonté de porter la voix de ma région à Québec. […] Au-delà de nos fonctions, j’ai aussi eu la chance de connaître vous et votre épouse personnellement. Vous êtes des personnes de cœur, profondément humaines et habitées par le désir de servir le bien commun », indique-t-elle.