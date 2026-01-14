PHOTOS | François Legault et la Manicouagan au fil des années

Au cours des dernières années, le premier ministre démissionnaire François Legault s’est souvent arrêté dans la Manicouagan. Voici, en photos, un retour sur ses différentes visites dans la région.

Campagne électorale

Photo archives

En septembre 2022, le premier ministre François Legault s’est brièvement arrêté à l’aéroport de Baie-Comeau où près d’une centaine de personnes l’attendaient en scandant son nom. Il s’est adressé aux élus municipaux et aux préfets des MRC de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil et de Manicouagan, Marcel Furlong, ainsi qu’aux militants sur place en compagnie de son candidat dans René-Lévesque, Yves Montigny. « Ici, dans René-Lévesque, c’est une lutte à deux. Et, c’est quoi la priorité des Québécois? », avait lancé le chef de la CAQ à la foule partisane qui avait alors répondu d’un bloc : le pont.

En entrevue

Le premier ministre du Québec, François Legault, a accordé une entrevue au journal Le Manic en août 2022, en compagnie du ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien. On les aperçoit avec la journaliste Charlotte Paquet. Photo Johannie Gaudreault

Le Manic a eu l’occasion de rencontrer le premier ministre Legault à plusieurs reprises. En août 2022, le politicien a accordé une entrevue à la journaliste Charlotte Paquet dans nos bureaux, en compagnie du ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien. Plusieurs sujets avaient été abordés en vue des élections provinciales qui étaient à nos pas.

Chefs de Pessamit

La cheffe du conseil de bande de Pessamit et le premier ministre François Legault ont co-signé une entente-cadre de 45 M$ à Pessamit devant la presse en 2024. Photo Johannie Gaudreault

Le premier ministre François Legault a rencontré le nouveau chef de la communauté de Pessamit, René Simon, le 20 septembre 2024 à Baie-Comeau. Photo Johannie Gaudreault

À deux reprises, les médias ont été témoins de rencontres entre le premier ministre François Legault et le chef de la Première Nation de Pessamit. La première fois, il s’agissait de Marielle Vachon et de la signature d’une entente dite historique de plusieurs millions de dollars. La seconde, c’était à l’hôtel de ville de Baie-Comeau avec le chef actuel, René Simon. Plusieurs enjeux avaient été abordés par les deux élus, notamment la continuité de l’entente signée entre les deux instances.

Baie-Comeau

Le premier ministre François Legault a rencontré le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, le 20 septembre 2024 à Baie-Comeau. Photo Johannie Gaudreault

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, a lui aussi eu l’occasion de discuter avec François en septembre 2024. Ils ont discuté du développement économique, confirmant notamment la réservation d’énergie pour le projet d’hydrogène vert Hy2gen. Cette rencontre s’inscrivait dans un contexte de discussions sur le développement régional et le projet de l’entreprise Hy2gen.

Tadoussac

François Legault lors de son passage à Tadoussac. Photo Johannie Gaudreault

En septembre 2022, François Legault s’était rendu à Tadoussac pour annoncer la création du parc national des Dunes-de-Tadoussac. Toutefois, une circonstance exceptionnelle ne lui a pas permis de faire son annonce : le décès de la reine Elizabeth II. Par respect pour la reine, le premier ministre a annulé toutes ses activités de la journée, dont l’annonce prévue à Tadoussac. Les citoyens, partenaires et journalistiques sont retournés bredouilles à la maison.