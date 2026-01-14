Une nouvelle piste de ski de fond sur le terrain de golf de Tadoussac

Grâce à une collaboration entre des bénévoles et le club de golf de Tadoussac, les adeptes de ski de fond pourront sillonner une partie du terrain de golf pour la première fois cet hiver.

Entretenu par des bénévoles chevronnées pour le compte de la Municipalité, le réseau de pistes de ski de fond à Tadoussac qui dépasse les cinq kilomètres continue de faire le bonheur des amateurs cette année.

Couvert de neige satisfaisant, excellentes conditions et beau temps étaient au rendez-vous au début de l’hiver, ce qui a permis de faire l’essai d’une nouvelle boucle d’environ un kilomètre l’autre côté du parc Languedoc.

Le bénévole et traceur de piste, Steven Nicolas, révèle qu’il s’agit d’une « belle collaboration » avec le club de golf de Tadoussac, une première dans son histoire.

« Ça a été concluant. Je l’ai vu durant la fin de semaine, on a manqué de stationnement au golf », dit-il.

Il indique que le couvert de neige est propice au ski de fond, et que c’est la partie au nord du terrain du club de golf de Tadoussac qui est exploitée pour le moment.

« Ça fait du bien de voir du nouveau paysage, et de découvrir le golf en même temps », souligne-t-il.

Cet ajout porte le total des pistes à environ sept kilomètres. Steven Nicolas et son équipe veulent procéder à des ajouts au fil du temps.

« C’est un premier essai, on fait des tests. Probablement que dans les prochaines semaines, on va tenter d’ajouter des kilomètres à certains endroits sur le golf », divulgue le bénévole qui croit qu’il serait possible d’aménager de nouvelles pistes vers les dunes et l’autre côté en direction du village également.

« On a commencé avec cette petite boucle, mais comme on ne trace pas la piste chaque jour, on voulait voir ce qui allait se passer avec la piste avec les intempéries et les vents », relate-t-il.

Un bon début de saison à Forestville

Du côté du club de ski de fond le Plein d’air de Forestville, on a connu un bon début de saison malgré le fait que les cartes de membres soient en diminution d’année en année.

Cependant, l’administratrice Ginette Plante indique que les bénévoles sont au rendez-vous pour l’entretien.

Le club a d’ailleurs entamé les démarches pour toucher une subvention d’environ 4 000 $ de Loisir et Sport Côte-Nord pour l’achat d’une débroussailleuse.

« On va s’équiper de ça pour faciliter le travail de nos bénévoles durant l’été et garder les sentiers en bon état », fait-elle valoir.

Le club forestvillois aimerait procéder à un potentiel ajout de pistes, mais l’opération est compliquée foncièrement.

« On est déjà sur des terrains qui appartiennent à la Ville et à quelques particuliers. On est limité dans l’expansion à cause de ça », dévoile-t-elle.

« On aimerait augmenter le parcours et la longueur des sentiers, mais on ne peut pas tout le temps », ajoute Mme Plante.

Le relais Normand Hovington à Forestville connaît une bonne popularité cette saison. Photo Facebook

Projet de location aux Bergeronnes

Sans grande surprise, les mêmes conditions hivernales ont fait le bonheur des skieurs et du club Le Morillon aux Bergeronnes.

« Il y a beaucoup de gens qui ont pris leur cotisation, et il y a aussi beaucoup de nouvelles personnes par rapport aux autres années », explique l’administratrice Sarah Côté.

Cette dernière indique qu’un projet de location est en cours de réalisation avec la polyvalente des Berges, pour permettre d’emprunter gratuitement de l’équipement de ski de fond après les heures de classe.

« L’objectif, c’est de mettre des skis en location et que les gens aillent les emprunter sur les heures du parascolaire et le dimanche en journée, quand l’école est ouverte », détaille-t-elle.

« On voudrait que ce soit disponible à toute la population et on irait avec un registre en se fiant sur la bonne foi des gens », ajoute-t-elle du même souffle, en spécifiant que tous les détails seront sur les réseaux sociaux du club.