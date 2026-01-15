Baie-Comeau : le record Guinness espéré ce printemps pour le serpent de roches

Par Charlotte Paquet 11:45 AM - 15 janvier 2026
Temps de lecture :

Mélanie Garneau, instigatrice du projet de serpent de roches avec son fils Hugo, peut heureusement compter sur de précieux bénévoles, dont Denis Proulx. Photo Charlotte Paquet

Au rythme où vont les choses, l’objectif ultime du projet de serpent de roches lancé par le jeune Hugo Jobin pourrait être atteint quelque part en avril ou en mai prochain à Baie-Comeau. Si la communauté continue de se serrer les coudes autour de roches à peindre, l’obtention du record Guinness est à portée de main.

Selon le dernier décompte, le 12 janvier, 26 400 roches conformes ont été peintes, dont 4 000 au cours des deux derniers mois seulement, s’est réjouie Mélanie Garneau, la maman d’Hugo, rencontrée par Le Manic en plein exercice de peinture de roches dans le local du musée de l’Église Sainte-Amélie.

« Je pense que ça va bien aller. Là, je suis confiante », a-t-elle lancé avec le sourire aux lèvres. Il faut dire qu’elle a vécu une certaine remise en question à l’automne après l’opération d’envergure qui a mené au retrait des roches du parc des Pionniers vers l’entrepôt de Norderra (ancienne papetière) et à leur tri.

C’est que cette étape a révélé qu’il manquait encore 10 000 roches valides pour atteindre le cap des 32 500, soit la cible donnée à l’organisation Guinness. « Peu importe que ce soit plus ou moins, mais le vrai chiffre, c’est 31 731 (record détenu en France). Il faut battre ça. Si on arrive à 31 732, on l’a, mais on va se laisser un petit lousse », souligne Mme Garneau.

Appel à l’aide entendu

Le chiffre de 10 000 a frappé fort. « Là, je me suis dit, je ne peux pas faire ça toute seule. Je me disais que ça m’aurait pris un référendum. Baie-Comeau, on continue-tu le Guiness ou on arrête », explique Mme Garneau, en reconnaissant que le projet est devenu celui d’une communauté, plus seulement celui d’Hugo Jobin et ses parents.

« Il y a des gens qui ont mis des heures, qui ont mis même des sous là-dedans, des bras aussi. Je me disais “je suis qui, moi, pour arrêter le projet”. C’est ça, ça m’aurait pris un référendum », poursuit-elle en riant.

Sur la page Facebook Serpent de roches – Tous avec Hugo, Mélanie Garneau a sondé l’intérêt des gens à continuer et ça a été positif. Un comité d’une dizaine de personnes est désormais en place pour gérer tant l’entrepôt de Norderra, où les roches sont réparties par îlots, que le local du musée de l’église Sainte-Amélie, où les cailloux sont peints.

Rappelons qu’une fois l’homologation du record Guinness confirmée, le sculpteur Richard Ferron, également membre du comité de bénévoles, doit se mettre au travail pour réaliser une mosaïque sous la forme d’un serpent de béton avec les roches collées.

Et la santé d’Hugo ?

Le projet du serpent de roches colorées du parc des Pionniers a vu le jour en 2024 à l’initiative du jeune Hugo Jobin, qui combattait alors une leucémie depuis un an, et sa maman. Le papa, Nicolas Jobin, a apporté sa contribution.

Âgé alors de 8 ans, Hugo réclamait alors la participation de la communauté pour réaliser le plus long serpent de roches au monde et ainsi laisser sa trace à Baie-Comeau. Son appel aura été entendu non seulement des gens de la Manicouagan, mais aussi d’ailleurs au Québec, au pays et même de l’étranger, comme cette roche en provenance d’Hawaï reçue d’une personne ayant vu le serpent lors d’une escale de croisière.

Aujourd’hui, le jeune garçon va bien, mais demeure fragile aux virus en raison de son système immunitaire affaibli.

Ces roches sont prêtes pour être peintes. Photo Charlotte Paquet

