Forestville met la table pour 2026

Forestville amorce 2026 avec une feuille de route bien remplie. Sans mettre de côté les enjeux quotidiens touchant l’ensemble des services municipaux, plusieurs dossiers structurants occuperont une place centrale au cours des prochains mois.

Lors de la séance du conseil municipal du 13 janvier, la mairesse Micheline Anctil a dressé un portrait détaillé des dossiers qui mobiliseront la Ville en 2026. Logement, attractivité, énergie, régime forestier et services de proximité figurent parmi les enjeux jugés prioritaires, alors que l’administration municipale prévoit une année chargée de projets menés en parallèle.

« C’est sûr qu’on a toujours nos enjeux quotidiens dans chacun des départements, chacun des domaines. De façon générale, on veut toujours offrir les meilleurs services possibles à nos citoyens à un coût le plus raisonnable. Alors c’est toujours notre ligne de pensée », a soutenu l’élue.

Parmi les grands chantiers à venir, la reprise du service de traversier entre Rimouski et Forestville demeure un dossier suivi de près, tout comme la question du logement, identifiée comme un besoin pressant sur le territoire.

La Ville souhaite également se doter d’un plan de promotion et d’attractivité afin de mieux faire connaître Forestville, tout en poursuivant des démarches structurantes en environnement.

« Au niveau de la gestion des matières résiduelles, nous allons passer au compostage des matières organiques avec la MRC et toutes les municipalités du territoire. Nous allons élaborer le plan de gestion de l’eau », a relaté Micheline Anctil.

Le régime forestier et ses impacts économiques figurent aussi parmi les préoccupations majeures du conseil municipal. « On sait très bien ce qui se passe à l’heure actuelle dans notre MRC, s’est désolé la mairesse. On vient de voir il y a quelques heures du côté même de Manicouagan, la fermeture de la Scierie des Outardes. L’aspect forêt est au centre de nos grands dossiers. »

À ces enjeux s’ajoutent la main-d’œuvre, l’immigration et le maintien des services de proximité, notamment en santé et services sociaux.

Forestville participera également à l’élaboration du plan climat de la MRC de la Haute-Côte-Nord. « Le plan climat, c’est d’identifier tous ensemble quels sont nos risques qui concernent les grands changements climatiques, de quelle façon ça peut perturber la vie de nos citoyens et qu’est-ce que nous pourrons faire dès maintenant pour changer la donne ou aussi protéger si c’est des caractéristiques sur lesquelles on n’a pas de possibilité d’intervention », a expliqué Mme Anctil.

Le dossier de l’énergie, incluant l’hydroélectricité, l’éolien et le solaire, fait aussi partie des priorités, dans la foulée du plan de développement d’Hydro-Québec. « On connaît le plan de développement d’Hydro-Québec pour les prochaines années. […] nous souhaitons vraiment y participer au premier plan. »

Dépôt de projets

Concrètement, le conseil municipal a autorisé le dépôt de projets en développement économique, dont un plan de visibilité et de promotion de la Ville évalué à environ 50 000 $, admissible à une aide financière pouvant atteindre 17 165 $. « C’est de la visibilité qu’on a besoin et on a besoin de se démarquer pour mieux se faire connaître », a spécifié l’élue forestvilloise.

Un second projet communautaire, La tire qui rassemble – cabane à sucre communautaire, a également été présenté. Il s’agit d’une activité gratuite, inclusive et intergénérationnelle, pour laquelle une aide maximale de 1 500 $ pourrait être accordée par le Fonds initiatives de résilience et de rétablissement communautaire.