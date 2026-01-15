Pleins feux sur votre forêt!

Par Emelie Bernier 11:15 AM - 15 janvier 2026
La nature sublimée par le regard de Jacques Duval. Jacques Duval

Le photographe Jacques Duval a le don de magnifier la riche flore forestière nord-côtière. En collaboration avec l’Association forestière Côte-Nord, il a réalisé deux expositions thématiques sur la forêt de 2023 à 2025. Celles-ci sont désormais accessibles en ligne. 

L’exposition « Coup d’œil sur notre forêt » s’articule autour de photos qui mettent en lumière les perturbations naturelles et l’aménagement forestier. Certaines ont été choisies pour la beauté du paysage de la Manicouagan, l’intérêt du sujet ou leur caractère ludique.

La forêt, et ses aléas, vus par Jacques Duval. Jacques Duval

L’exposition « Regard sur notre forêt nord-côtière » braque davantage la lentille sur les enjeux et événements témoignant de l’évolution de la foresterie sur le territoire nord-côtier et présente certains acteurs de l’aménagement forestier : chercheurs, ingénieurs, technologues, techniciens, opérateurs et ouvriers sylvicoles.

Jacques Duval est lui-même ingénieur forestier, en plus d’être photographe et amateur de plein air.

Visitez le site Internet de l’Association forestière Côte-Nord à www.afcn.qc.ca. Les expositions « Coup d’œil sur notre forêt » et « Regard sur notre forêt nord-côtière » peuvent être téléchargées en format pdf. 

 

