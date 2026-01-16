Baie-Comeau : Norderra se prépare avant de recevoir des projets

Par Karianne Nepton-Philippe 11:45 AM - 16 janvier 2026
Temps de lecture :

Le directeur général de Norderra, Frédéric Alain. Photo Karianne Nepton-Philippe

L’année 2026 s’annonce remplie pour Norderra qui pourrait être en mesure d’accueillir un premier projet d’ici la fin de l’année. Il faut toutefois que les travaux avancent avant d’annoncer quoi que ce soit.

Dans les prochains mois, Norderra pourrait finalement aller de l’avant avec le début des travaux de démantèlement de certains bâtiments désuets. 

Toutefois, il faut d’abord avoir les permis du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« C’est conditionnel à l’obtention des approbations du ministère, parce que ça doit faire partie du plan de réhabilitation. À même titre que des travaux de décontamination des sols dans un autre type de projet », précise le directeur général, Frédéric Alain.

La démolition de ces bâtiments fait partie de la demande qui a été soumise au début de l’année. 

« Pour l’échéancier, c’est difficile de calculer quand sera le début des travaux. Je croise les doigts pour le printemps », ajoute M. Alain. 

Entente avec le Port

L’entente de partenariat avec le Port de Baie-Comeau a été conclue à la fin 2025.

« En 2026, on commence vraiment notre partenariat avec le Port, qui est de générer de l’activité économique profitable pour le Port et Norderra », indique Frédéric Alain. 

L’année sera donc remplie pour Norderra qui se concentre sur le développement de projets et la recherche d’utilisateurs potentiels pour son site.

« Nous avons commencé des travaux de préparation en 2025, comme sur le réseau électrique. Beaucoup de travaux de préparation encore en 2026, en espérant accueillir nos premiers utilisateurs d’ici la fin de l’année », conclut-il. 

La papetière de Baie-Comeau est maintenant la propriété de Norderra.  Photo archives

