François Legault a laissé un legs important sur la Côte-Nord, croit Kateri Champagne Jourdain

Ministre et députée de Duplessis depuis maintenant plus de trois ans aux côtés de François Legault, Kateri Champagne Jourdain estime que le premier ministre démissionnaire aura laissé un héritage important sur la Côte-Nord.

Elle cite tout d’abord le projet éolien Apuiat, à Port-Cartier, qui a été réalisé sous François Legault.

« C’est un projet pour lequel le gouvernement de la Coalition avenir Québec avait mis les freins avant de le repartir parce que c’était un bon projet pour la région et qui correspondait à la volonté de développer de l’énergie propre ici au Québec », dit la députée de Duplessis.

Elle souligne aussi les cinq projets nord-côtiers qui ont obtenu des mégawatts à l’été 2024.

« Ça démontre la considération que M. Legault avait pour une région comme la Côte-Nord », affirme-t-elle.

La ministre de la Famille met aussi de l’avant le rôle qu’a joué le premier ministre dans l’importante annonce en juillet dernier concernant Aluminerie Alouette. Le gouvernement a conclu une entente pour l’approvisionnement en électricité de l’entreprise jusqu’en 2045 et l’aluminerie s’est engagée à investir 1,5 G$ pour la modernisation de ses installations.

« Ça n’a pas été un dossier facile. Ça jouait du coude pour obtenir les mégawatts, mais il [François Legault] a su être à l’écoute des représentations qu’on a faites du point de vue régional », affirme la ministre responsable de la Côte-Nord.

Le premier ministre François Legault en compagnie de la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et la ministre de l’Économie, Christine Fréchette, en 2025 à Aluminerie Alouette. À noter que Mme Fréchette a affirmé être en réflexion pour poser sa candidature pour succéder à Francois Legault. Photo Émilie Caron-Wart

La construction de deux maisons des aînés dans la région, à Baie-Comeau et à Havre-Saint-Pierre, fait aussi partie du legs de François Legault dans la région.

La ministre s’est dite surprise par la décision du premier ministre. C’est lui qui l’avait convaincue de faire le saut en politique, en 2022, en raison de sa vision sur l’économie et pour les régions.

Selon la députée de Duplessis, François Legault est un homme qui aura profondément marqué le Québec. Elle met de l’avant le fait qu’il a bâti un parti politique avec lequel il a obtenu deux gouvernements majoritaires.

« Il nous a offert une troisième voie parce qu’on est sortie avec la Coalition avenir Québec de l’éternelle alternance entre le Parti québécois et le Parti libéral », affirme Mme Champagne Jourdain.

Course à la chefferie

La députée de Duplessis confirme qu’elle ne sera pas candidate pour succéder à François Legault.

« Ça n’a jamais fait partie de mes réflexions », dit-elle. « Pour ma part, la porte est refermée. Je veux me consacrer entièrement au comté de Duplessis. »

Elle voit dans la course à la chefferie qui s’amorce une occasion pour la Coalition avenir Québec de venir influencer les intentions de votes qui n’ont pas été favorables à sa formation politique dernièrement.

Elle croit également que dans un contexte économique d’incertitude, son parti reste la meilleure équipe pour traverser cette tempête.

Kateri Champagne Jourdain a déjà confirmé qu’elle sollicitera un nouveau mandat lors des élections à l’automne 2026.