Gymnastique : L’Envol de Forestville récolte 25 médailles

Le Club de gymnastique l’Envol de Forestville a amorcé sa saison compétitive de façon remarquée en remportant 25 médailles et 44 rubans lors de la première rencontre régionale, tenue les 10 et 11 janvier au stade Médard-Soucy de Baie-Comeau. Dix-sept gymnastes du club étaient en action à l’occasion de ce premier rendez-vous régional.

Pour cette première compétition de la saison, l’entraîneuse-chef Nancy Therrien accompagnait les athlètes dans plusieurs blocs de compétition. Les performances enregistrées témoignent, selon elle, du travail soutenu effectué à l’entraînement et de la progression constante des gymnastes, tant chez les plus expérimentées que chez les recrues.

Dans le bloc 1, Sarah Tremblay-Morin (R4, 15 ans et plus) a obtenu la médaille de bronze à la poutre, en plus de rubans de 4e et 5e places au sol et à la barre, ainsi qu’une 6e position au cumulatif des appareils.

De son côté, Eva Leonard (R5, 13-14 ans) a dominé sa catégorie en remportant l’or au total des appareils. Elle a décroché l’or au sol et au tumbling, l’argent à la barre, au trampoline et à la poutre, ainsi que le bronze au saut, ce qui l’a couronnée meilleure gymnaste de sa catégorie.

Une relève prometteuse chez les R3

Le bloc 2, chez les R3 9-10 ans, comptait quatre représentantes de l’Envol. Charlotte Dufour a mis la main sur l’or au trampoline, l’argent au sol et le bronze au saut, ce qui lui a permis de monter sur la troisième marche du podium au cumulatif.

Maëva Gagné, Rosalie Imbeault et Romy Gagnon ont également accumulé plusieurs rubans dans leurs appareils respectifs, confirmant la profondeur du groupe.

Chez les R3 13-14 ans (bloc 3), Aurélie Laurencelle s’est distinguée avec l’or au trampoline, l’argent au saut et au tumbling, ainsi que le bronze à la poutre. Charlotte Gilbert a pour sa part récolté plusieurs rubans et complété la compétition avec une 8e place au total des appareils.

De solides résultats

Le bloc 4, regroupant les R3 11-12 ans, réunissait plus d’une quinzaine de gymnastes. Brittany Fournier a terminé au pied du podium au cumulatif après avoir décroché deux médailles d’argent.

Mary-Jay Tremblay-Roussy s’est illustrée en remportant l’or au trampoline, tandis que Hanna Savard et Livia Laurencelle ont ajouté d’autres rubans à la récolte du club.

Une première régionale pour les R2

Nouveauté cette saison, la catégorie R2 9-10 ans participait pour la première fois au réseau régional (bloc 5). Accompagnées par l’entraîneuse Alexandra Savard, les cinq jeunes gymnastes vivaient leur première compétition à l’extérieur.

Éliane Germain a notamment remporté l’or au trampoline et le bronze au cumulatif des engins. Les autres participantes, soit Mathilde Dufour, Béatrice Lesage, Flavie Bédard et Alycia Marquis, ont toutes contribué au bilan positif du club.

« Une première expérience pour ces jeunes gymnastes de cette catégorie qui ont bien aimé cette expérience », affirme Nancy Therrien.

Le Club de gymnastique l’Envol de Forestville souligne le travail des gymnastes, des entraîneuses Nancy Therrien, Sarah Tremblay-Morin et Alexandra Savard, ainsi que la contribution des juges régionales Joannie Brassard et Isabelle Mak, juge en chef régionale.

L’équipe sera de retour au stade Médard-Soucy les 17 et 18 janvier pour la deuxième rencontre régionale de la saison.