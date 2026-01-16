Hockey Senior AA | Les Pionniers gagnent sur la route

Par Sylvain Turcotte 11:19 PM - 16 janvier 2026
Le gardien des Pionniers Frédérick Roy a été sauvé par ses poteaux à deux reprises dans la victoire de 3-2 de son équipe.

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau pourront en finir devant leurs partisans, samedi, dans leur série 2 de 3 face aux Gaulois PCR de Port-Cartier. La troupe de Yan Côté a signé une victoire de 3-2, sur la route.

« On voulait focusser sur la première (partie) pour que le vent vire de bord et c’est ce qu’on a fait. Il faut profiter de ce vent. On va essayer de closer ça à Baie-Comeau. On ne veut pas éterniser ça », a fait savoir l’entraîneur-chef des Pionniers.

Il a parlé de victoire d’équipe et de joueurs qui se sont sacrifiés. « On avait des jambes et on a joué une game comme il se devait sur la route », a-t-il ajouté.

Yan Côté souligne que la gestion de la rondelle et l’échec-avant de sa troupe a fait la différence selon lui. Son plan de match a été respecté par ses joueurs, bien que ce ne fut pas parfait.

Du côté des Gaulois, Alain Desrosiers a qualifié la rencontre de « bon match des deux côtés ».

C’est le manque d’opportunisme qui a fait la différence, selon ses propos. « On n’était pas assez présent autour du filet pour profiter des retours », a dit l’entraîneur de la formation port-cartoise, après la partie.

Après le troisième but des visiteurs, inscrit dans la seizième minutes du deuxième engagement, Alain Desrosiers a tenté un électrochoc en changeant de gardien, Joël Grondin cédant le filet à Alexandre Ricard.

« Les buts qu’il s’est fait scorer, il ne pouvait pas faire grand-chose ». Les Gaulois n’ont pas tardé à réafgir, trouvant le fond du filet 38 secondes plus tard. Il ne restait que deux secondes à écouler au troisième vingt quand les locaux ont marqué pour une deuxième fois.

Le cerbère des Pionniers, Frédérick Roy, qui a fait des arrêts importants, peut aussi dire merci aux meilleurs amis des gardiens, avec une rondelle qui a frappé de plein fouet la barre horizontale en fin de deuxième et un poteau en milieu de troisième.

Nicolas Jean (2) et Félix Lefrançois ont marqué pour Baie-Comeau. Jean-Frédérik Girard a les deux buts pour Port-Cartier.

Les deux clubs se retrouvent samedi soir, 20h, au Centre sportif Alcoa de Baie-Comeau.

