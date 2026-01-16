Tadoussac se cherche un directeur général

Par Renaud Cyr 2:30 PM - 16 janvier 2026
La Municipalité de Tadoussac espère trouver une direction le plus tôt possible. Photo Kevin Webster

Après le départ de son ancien directeur général, Bernard Déraps, au mois de décembre, la Municipalité de Tadoussac est à la recherche d’une direction.

L’entrée en politique de l’actuel maire Claude Brassard n’a pas été de tout repos avec le départ de Bernard Déraps au milieu du mois de décembre.

M. Deraps était entré en poste après le départ de Chantale Otis au moins d’avril. Sa démission a été officialisée le 19 décembre.

Claude Brassard ne peut expliquer les raisons de son départ, car la Municipalité « est encore dans la paperasse » avec son dossier.

Par contre, il indique que la Municipalité a engagé une consultante pour trouver un autre directeur général et que le poste est actuellement ouvert.

Budget reporté

Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de Tadoussac, tenue le 13 janvier, le maire a abordé un point d’ordre sur le budget 2026.

Il a indiqué que sa réalisation est compliquée par l’absence d’un directeur général, qui coordonne habituellement les prévisions budgétaires pour la prochaine année.

Il a également annoncé que l’adoption du budget est prévue pour le mois de février.

En entrevue avec le Journal, il souligne que la Municipalité de Tadoussac a demandé une extension au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, acceptée pour le 26 février.

« C’est sûr que dans les circonstances, avec pas de direction, ça complique un peu l’adoption », explique M. Brassard.

« On va quand même essayer de le sortir en séance extraordinaire avant la fin du mois de janvier », ajoute l’élu, qui a été questionné à ce sujet lors de la période de questions.

