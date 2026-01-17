Hockey Senior AA | Les Basques obtiennent la victoire en prolongation

Les Basques Groupe Olivier de Sept-Îles se sont imposés face aux Marchands de Havre-Saint-Pierre par la marque de 4 à 3, en prolongation, lors du premier match de leur série demi-finale au meilleur de trois.

Devant une foule nombreuse à l’aréna Denis-Perron, les Marchands ont fait sentir leur présence dès le début de la première période en ouvrant la marque à 5 min 31 s, lorsque Johney Cormier a déjoué le gardien Joël McKenzie sur une réception de passe d’Alexis Cadieux.

Les Basques ont répliqué en milieu de première période, quand Alex Jalbert a touché la cible à 8 min 51 s, profitant d’une passe de Michaël Bettez.

Les visiteurs ont pris l’avance en début de deuxième période lorsque Christophe Desgagné a marqué sur une passe de Samuel Boisvert à 2 min 23 s. Mathieu Asselin en a rajouté à 10 min 53 s, en marquant sur une passe de Maxime Lévesque.

Les Marchands sont toutefois revenus dans la partie en ramenant le score à 3-2, lorsque Dale Bérubé a touché le fond du filet sur une passe clé de Dany Lebrun.

La troisième période a été marquée par l’intensité physique caractéristique de la rivalité entre les deux équipes.

Dany Lebrun a porté le pointage à 3-3 à 13 min 53 s sur une passe de Louis Thériault. Le match s’est finalement terminé en prolongation, alors qu’Alexandre Huet a marqué à l’aide d’une passe décisive de Samuel Boisvert.

« Ça fait du bien, ça a toujours été serré contre le Havre », déclare l’entraîneur-chef des Basques, Erick Miousse. « Mention honorable à notre gardien qui a arrêté 58 lancers, c’est lui qui a fait la différence », ajoute-t-il.

De son côté, l’entraîneur des Marchands, Alain Boudreau, demeure confiant, malgré ce revers initial.

« C’est une série comme on s’y attendait, de l’intensité et de l’émotion des deux bords. Ce n’est pas fini! », affirme-t-il.

Il explique que la stratégie pour le prochain match sera basée sur l’échec avant et le momentum.

Le deuxième affrontement de cette série aura lieu le samedi 17 janvier à l’aréna Conrad-Parent. Les Marchands tenteront de remonter la pente à Sept-Îles, tandis que les Basques chercheront à remporter la série devant leurs partisans.