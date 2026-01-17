La chorale Les gens de mon pays prépare son 25e anniversaire

Il y a maintenant trois ans que le chœur Les Gens de mon pays a fait peau neuve après une période de départs et d’incertitudes. L’organisation est maintenant plus en forme que jamais pour faire résonner la voix de ses choristes un peu partout dans la région et célébrer son 25e anniversaire.

Les Gens de mon pays ont tenu une soirée portes ouvertes le 13 janvier, et la réponse a été bonne, selon la responsable des communications, Catherine Emond.

« Il y avait quelques nouveaux visages, et c’était agréable. On va continuer à accueillir les gens jusqu’à la fin du mois de janvier, donc ils vont pouvoir venir essayer même s’ils ont manqué la soirée portes ouvertes », annonce-t-elle.

Les Gens de mon pays ont maintenant un tout nouveau conseil d’administration pour cette année.

« Au niveau du conseil d’administration, c’est magnifique. Ça faisait un bon moment qu’on n’avait pas eu autant d’administrateurs et ça va nous donner un coup de main incroyable pour l’organisation dans le futur », se réjouit Mme Emond.

Après le départ du chef Karl Tremblay en 2023, deux jeunes chefs dynamiques ont repris la supervision des harmonies. Ils commencent à être à leur aise.

« Ce qui est important pour les chefs lors d’une soirée portes ouvertes et les premières répétitions, c’est que les gens se placent avec la hauteur de leur voix et qu’ils se sentent à l’aise les uns avec les autres. C’est ce qu’on a réussi à faire avec la première pratique », dévoile le chef Gabriel Holden Rousseau.

Répertoire varié

La chorale a maintenant un répertoire plus large que le chant strictement liturgique, ce qui fait le bonheur des chefs dans la préparation de leur saison.

« C’est toujours un peu mélangé. C’est une de nos forces et, à chacun de nos concerts, on remarque que notre répertoire touche beaucoup les gens, autant les spectateurs que les choristes », remarque M. Holden Rousseau. « Tout le monde est capable de trouver leur chanson préférée, et animer leur amour de la chanson », ajoute-t-il.

Du côté des choristes, le courant passe facilement après des années de répétitions et de concert. « On a appris différentes techniques des chefs et on commence à bien les connaître », mentionne Catherine Emond.

Cette dernière indique que deux concerts sont prévus pour ce printemps, mais qu’il est « trop tôt » pour confirmer les lieux et les dates.