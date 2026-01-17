Prix d’Excellence Culture Côte-Nord 2026 : l’appel de candidatures est lancé

Culture Côte-Nord invite le milieu culturel régional à soumettre ses projets marquants des deux dernières années. Sept prix assortis de bourses seront remis en mai prochain à Baie-Comeau.

Culture Côte-Nord lance officiellement l’appel de candidatures pour l’édition 2026 de ses Prix d’Excellence. Les artistes, organismes et institutions culturelles de la région ont jusqu’au samedi 28 février à 23 h 59 pour déposer leur dossier.

Ces prix visent à souligner des réalisations marquantes dans les domaines des arts, de la culture, du patrimoine et de la muséologie en Côte-Nord. Ils reconnaissent l’excellence, la créativité et l’impact de projets réalisés au cours des deux dernières années.

Pour être admissible, le candidat doit avoir mené à terme un projet artistique ou culturel entre le 1er mai 2023 et le 31 décembre 2025. L’appel s’adresse à un large éventail d’acteurs du milieu, incluant les artistes, artisans, auteurs, organismes culturels, municipalités, MRC, conseils de bande, organismes communautaires, institutions scolaires et centres de la petite enfance.

Sept prix, chacun accompagné d’une bourse de 1 500 $, seront remis lors de la soirée de reconnaissance : Artiste, Carrière émergente, Organisme culturel, Patrimoine et muséologie, Arts et culture INNUS, Arts et communauté ainsi que Culture-Jeunesse.

Deux autres distinctions seront également décernées. Les prix Reconnaissance Arts-Affaires et Arts et Municipalité souligneront l’apport d’institutions qui contribuent au développement et au rayonnement des arts et de la culture sur la Côte-Nord, notamment par leur appui soutenu au milieu ou par la réalisation de projets structurants.

La remise des Prix d’Excellence Culture Côte-Nord 2026 aura lieu le samedi 16 mai à l’Espace Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau Roger-Thériault.

Les critères d’admissibilité ainsi que le formulaire de candidature sont disponibles sur le site web de Culture Côte-Nord.