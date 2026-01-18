Une messe solennelle pour clôturer l’année jubilaire sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault , Johannie Gaudreault jgaudreault@journalhcn.com 8:00 AM - 18 janvier 2026
C'est à la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau que la clôture de l'année jubilaire 2025 sera célébrée. Photo Diocèse de Baie-Comeau

Le diocèse de Baie-Comeau soulignera la fin de l’année jubilaire 2025 lors d’une célébration spéciale à la cathédrale Saint-Jean-Eudes. Des participants de partout sur la Côte-Nord y prendront part pour témoigner des moments marquants vécus au cours de cette année de foi et de rassemblement.

Baie-Comeau accueillera, le 22 janvier 2026 à 19 h, la célébration de clôture de l’année jubilaire. L’événement prendra la forme d’une messe solennelle présidée par Mgr Pierre Charland, évêque du diocèse.

Cette célébration marquera la conclusion du Jubilé 2025, une année durant laquelle les croyants du monde entier ont été invités à la réflexion, au partage et au renouvellement de leur foi. Le thème retenu par le pape François pour ce jubilé était « Pèlerins d’espérance ».

La messe du 22 janvier se voudra avant tout une action de grâces pour l’ensemble des activités et des démarches vécues sur la Côte-Nord au cours de cette année qualifiée d’exceptionnelle par le diocèse.

Des jeunes et des adultes ayant pris part à l’une des 18 activités organisées dans le cadre du Jubilé s’impliqueront activement dans la célébration.

Parmi les interventions prévues, l’équipe d’animation de l’église-porte d’espérance de Sept-Îles priera pour toutes les personnes ayant vécu une démarche de foi particulière durant l’année.

Des représentants de la Minganie poseront pour leur part un geste en lien avec le « 24 heures de prière pour le Seigneur », tenu au printemps dernier dans les paroisses.

La célébration donnera également la parole à des participants de différentes régions. Un grand-père et sa petite-fille de la Manicouagan témoigneront de leur participation au pèlerinage diocésain organisé l’été dernier, tandis qu’une dame de la Haute-Côte-Nord partagera son expérience de la retraite diocésaine vécue à l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette à l’automne.

