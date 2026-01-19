Lien maritime vers Anticosti : les résultats d’études économiques seraient concluants

Par Nelson Sergerie 4:40 PM - 19 janvier 2026 Journal Le Soir
Temps de lecture :

Des chevreuils à Anticosti avec en toile de fond le traversier Bella Desgagnés. Photo archives, Emelie Bernier

Les études économiques pour un lien maritime éventuel entre Gaspé, l’île d’Anticosti et Havre-Saint-Pierre seraient concluantes.

Peu de détails ont fuité jusqu’ici, mais le gouvernement du Québec a néanmoins pu prendre connaissance des documents.

Le maire de Gaspé ne veut pas être celui qui vend la mèche, alors que les détails seront présentés prochainement.

« Il y a un très bon potentiel. On va sortir les chiffres prochainement. Globalement, c’est concluant. Il y a un potentiel de désenclavement de l’île d’Anticosti, d’une boucle touristique et même ajouter des touristes », avance prudemment Daniel Côté.

La reconnaissance d’une partie d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO offre un potentiel immense, mais encore faut-il pouvoir y accéder.

« Ce n’est pas en 2026 ou 2027 qu’on va voir une liaison maritime, prévient le maire. C’est un projet de plus longue haleine. On y croit depuis longtemps, on rame dans le bon sens. »

Plusieurs options sur la table

Une étude de gouvernance faite en parallèle montre plusieurs options pour l’exploitation d’un lien maritime: privé, partenariat public-privé ou par la Société des traversiers du Québec (STQ).

Les municipalités concernées disent qu’elles aimeraient être dans le coup.

Il y a plusieurs années déjà que l’idée d’une desserte maritime reliant la Gaspésie, l’île d’Anticosti et la Côte-Nord a été lancée.

Bien que péninsule, la Gaspésie n’a étrangement aucun traversier sur son territoire. (Image archives Google Maps)

Le gouvernement Couillard avait mandaté en 2017 la Société du Plan Nord de voir la possibilité de réaliser ce projet. Une étude de faisabilité a ensuite été lancée, puis le projet a été abandonné par le gouvernement Legault en 2020.

Le ministère des Transports avait alors jugé que « cette solution d’un lien maritime s’avérerait très coûteuse et non optimale ».

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La Côte-Nord dans un Créneau d’excellence

Les places sont limitées pour le Tournoi Orange Alouette

Le parc marin Saguenay-Saint-Laurent parmi les « meilleurs au monde »

Lire également

La Côte-Nord dans un Créneau d’excellence

Consulter la nouvelle

Les places sont limitées pour le Tournoi Orange Alouette

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 14 janvier 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord