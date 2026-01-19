Lien maritime vers Anticosti : les résultats d’études économiques seraient concluants

Les études économiques pour un lien maritime éventuel entre Gaspé, l’île d’Anticosti et Havre-Saint-Pierre seraient concluantes.

Peu de détails ont fuité jusqu’ici, mais le gouvernement du Québec a néanmoins pu prendre connaissance des documents.

Le maire de Gaspé ne veut pas être celui qui vend la mèche, alors que les détails seront présentés prochainement.

« Il y a un très bon potentiel. On va sortir les chiffres prochainement. Globalement, c’est concluant. Il y a un potentiel de désenclavement de l’île d’Anticosti, d’une boucle touristique et même ajouter des touristes », avance prudemment Daniel Côté.

La reconnaissance d’une partie d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO offre un potentiel immense, mais encore faut-il pouvoir y accéder.

« Ce n’est pas en 2026 ou 2027 qu’on va voir une liaison maritime, prévient le maire. C’est un projet de plus longue haleine. On y croit depuis longtemps, on rame dans le bon sens. »

Plusieurs options sur la table

Une étude de gouvernance faite en parallèle montre plusieurs options pour l’exploitation d’un lien maritime: privé, partenariat public-privé ou par la Société des traversiers du Québec (STQ).

Les municipalités concernées disent qu’elles aimeraient être dans le coup.

Il y a plusieurs années déjà que l’idée d’une desserte maritime reliant la Gaspésie, l’île d’Anticosti et la Côte-Nord a été lancée.

Bien que péninsule, la Gaspésie n’a étrangement aucun traversier sur son territoire. (Image archives Google Maps)

Le gouvernement Couillard avait mandaté en 2017 la Société du Plan Nord de voir la possibilité de réaliser ce projet. Une étude de faisabilité a ensuite été lancée, puis le projet a été abandonné par le gouvernement Legault en 2020.

Le ministère des Transports avait alors jugé que « cette solution d’un lien maritime s’avérerait très coûteuse et non optimale ».