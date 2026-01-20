Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord convie la population à une activité d’initiation aux sports d’hiver, le 23 janvier, aux Escoumins. Ouverte à tous, la soirée se veut conviviale, accessible et rassembleuse.

La soirée « Attache ta tuque ! » se déroulera de 19 h à 21 h sur le site extérieur du Centre sportif Charles-Édouard Boucher, aux Escoumins. L’événement est organisé en collaboration avec Place aux jeunes Haute-Côte-Nord.

Cette activité permettra aux participants de s’initier à plusieurs disciplines hivernales, soit la raquette, le patinage à glace et le fatbike.

Un feu extérieur sera aménagé afin de créer une ambiance chaleureuse et de favoriser les échanges entre les participants. Du chocolat chaud sera également offert sur place.

L’événement a pour objectif de promouvoir l’activité physique, la découverte de nouveaux sports et le plaisir de profiter de l’hiver en communauté. Il s’inscrit aussi dans une démarche d’inclusion, en proposant un espace accueillant pour les nouveaux arrivants, les familles, les jeunes, les aînés et les personnes issues de diverses cultures.

Organisée dans le cadre du service d’intégration en immigration du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord, cette initiative met de l’avant des « les valeurs d’ouverture, de respect et de participation citoyenne qui sont au cœur du développement de milieux de vie inclusifs ».

L’activité est gratuite et ouverte à tous.