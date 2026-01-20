« Attache ta tuque ! » : une soirée hivernale aux Escoumins

Par Johannie Gaudreault 1:12 PM - 20 janvier 2026
Temps de lecture :

L'activité aura lieu derrière le Centre sportif Édouard-Boucher aux Escoumins. Photo courtoisie

Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord convie la population à une activité d’initiation aux sports d’hiver, le 23 janvier, aux Escoumins. Ouverte à tous, la soirée se veut conviviale, accessible et rassembleuse.

La soirée « Attache ta tuque ! » se déroulera de 19 h à 21 h sur le site extérieur du Centre sportif Charles-Édouard Boucher, aux Escoumins. L’événement est organisé en collaboration avec Place aux jeunes Haute-Côte-Nord.

Cette activité permettra aux participants de s’initier à plusieurs disciplines hivernales, soit la raquette, le patinage à glace et le fatbike.

Un feu extérieur sera aménagé afin de créer une ambiance chaleureuse et de favoriser les échanges entre les participants. Du chocolat chaud sera également offert sur place.

L’événement a pour objectif de promouvoir l’activité physique, la découverte de nouveaux sports et le plaisir de profiter de l’hiver en communauté. Il s’inscrit aussi dans une démarche d’inclusion, en proposant un espace accueillant pour les nouveaux arrivants, les familles, les jeunes, les aînés et les personnes issues de diverses cultures.

Organisée dans le cadre du service d’intégration en immigration du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord, cette initiative met de l’avant des « les valeurs d’ouverture, de respect et de participation citoyenne qui sont au cœur du développement de milieux de vie inclusifs ».

L’activité est gratuite et ouverte à tous.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Des tirs de projectiles sur un immeuble à Sept-Îles

Deux toponymes nord-côtiers en lice pour le titre de Toponyme coup de foudre 2026

Essipit sauve la radio CHME-FM

Lire également

Actualité

Des tirs de projectiles sur un immeuble à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Deux toponymes nord-côtiers en lice pour le titre de Toponyme coup de foudre 2026

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord