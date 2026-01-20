L’Œufrier cherche un franchisé à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 6:00 AM - 20 janvier 2026
Temps de lecture :

L’Oeufrier est une franchise du Groupe Abbatiello depuis septembre 2025. Photo Vanessa Triassi

Nouvelle bannière du Groupe Abbatiello depuis septembre, L’Œufrier veut s’établir à Baie-Comeau et ouvrir sa première succursale sur la Côte-Nord. 

C’est sur les réseaux sociaux le 19 janvier que l’entreprise a publié une « opportunité de franchise » spécifique à Baie-Comeau. « Une opportunité de franchise L’Œufrier est actuellement disponible à Baie-Comeau », est-il écrit. 

La personne intéressée doit investir 50 000 $ pour ouvrir une franchise sur le territoire baie-comois. « Une occasion concrète pour un entrepreneur prêt à passer à l’action », indique L’Œufrier. 

Il est précisé que cette offre n’est valide que pour le site de Baie-Comeau. La mise de fonds est spécifique à cet emplacement. 

Les intéressés peuvent demander plus d’informations en remplissant un formulaire numérique. 

Rappelons que Baie-Comeau proposera trois franchises du Groupe Abbatiello prochainement avec l’ouverture de Jack Le Coq et Topla ! qui s’ajouteront à Salvatoré. Il possède également L’Œufrier et Crèmerie Chez Mamie. 

Le restaurant L’Œufrier le plus près de la région est situé à Beauport.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Lien maritime vers Anticosti : les résultats d’études économiques seraient concluants

La Côte-Nord dans un Créneau d’excellence

Les places sont limitées pour le Tournoi Orange Alouette

Lire également

Actualité

Lien maritime vers Anticosti : les résultats d’études économiques seraient concluants

Consulter la nouvelle

La Côte-Nord dans un Créneau d’excellence

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 14 janvier 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord