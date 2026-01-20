Un hélicoptère s’écrase à l’est de Havre-Saint-Pierre
Des véhicules de patrouille de la Sûreté du Québec bloquaient l’accès à la scène de l’écrasement lors du passage du Nord-Côtier, mardi après-midi. Photo Olivier Ménard-Logier
Un hélicoptère avec trois personnes à bord s’est écrasé dans le secteur du lac des Plaines, à l’est de Havre-Saint-Pierre, mardi en fin d’avant-midi.
Les trois personnes à bord de l’appareil étaient vivantes à l’arrivée des secours, a confirmé le directeur général de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, Olivier Lacelle.
« Ils sont vraiment miraculés parce que l’hélicoptère est une perte totale », a-t-il affirmé au Nord-Côtier. « Ils étaient vraiment en situation très, très, très risquée, étant donné le vent froid qui soufflait sur la plaine. »
Selon les premières informations, l’appareil se serait retrouvé en difficulté tandis qu’un blizzard s’est levé durant le vol.
Une douzaine de pompiers de Havre-Saint-Pierre ont rapidement répondu à l’appel de détresse. Ils ont utilisé leur motoneige personnelle pour se rendre sur les lieux de l’écrasement.
Les occupants ont été transportés grâce à des traîneaux et pris en charge par des équipes médicales.
« Sous toutes réserves, ils étaient vraisemblablement hors de danger et pris en charge par les autorités compétentes », a-t-il dit, ne pouvant se prononcer sur la gravité de leurs blessures.
Le directeur général de la Municipalité a souligné le travail impressionnant des premiers répondants.
« Je tiens vraiment à saluer le travail de nos effectifs, parce qu’on a des moyens limités à Havre-Saint-Pierre. Ils ont vraiment fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une très belle rapidité d’exécution et d’efficacité », a-t-il conclu.
