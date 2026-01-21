Baie-Comeau : une formule améliorée pour le YabaïCon à la poly des Baies

Le YabaïCon, festival de culture japonaise, geek et pop unique sur la Côte-Nord, sera de retour pour une deuxième édition améliorée à la polyvalente des Baies à Baie-Comeau.

Porté par les membres du Club Manga de l’établissement, l’événement promet une programmation bonifiée et une expérience encore plus accessible pour les visiteurs, les 6 et 7 février.

Organisé pour une deuxième fois entre les murs de la polyvalente, le YabaïCon vise à offrir une expérience à la fois enrichissante, éducative et inspirante à un public de tous âges. Les organisateurs annoncent d’ailleurs une formule améliorée, élaborée à partir des commentaires recueillis lors de la première édition, tenue en avril 2024.

« Toutes les activités se dérouleront notamment sur un seul étage, ce qui facilitera grandement l’orientation des participants », souligne l’une des instigatrices du YabaïCon, l’enseignante Catherine Basque, qui a cette année délégué une grande partie de l’organisation à sa collègue Catherine Morin.

L’événement poursuit également un triple objectif d’information, de sensibilisation et de valorisation.

« Avec le YabaïCon, on veut démontrer que l’on peut aimer des choses différentes. Dans le contexte économique actuel, il s’agit d’une activité unique à un prix très abordable, qui permet de faire de belles découvertes et d’avoir de beaux échanges tout en encourageant les jeunes à plusieurs niveaux », ajoute Mme Basque.

Selon elle, le Club Manga et l’événement contribuent au développement de l’autonomie et de la confiance en soi des élèves impliqués.

Une programmation diversifiée

Pour cette deuxième édition, les organisateurs ont misé sur une programmation variée afin de rejoindre un large éventail de participants. Au chapitre des conférences, la présence de l’autrice charlevoisienne Valérie Harvey constitue un élément phare.

Elle présentera deux conférences distinctes, soit Passion Japon : sur les chemins de Kyoto, dans laquelle elle partagera ses connaissances sur la culture japonaise à partir de ses séjours et de ses trois années passées à Kyoto, ainsi que Passion Manga, une conférence explorant les genres de mangas et les modèles féminins, en lien avec la société japonaise.

Mme Harvey participera également à des séances de dédicace.

Plusieurs autres activités seront offertes, dont une conférence de Catherine Basque sur ses coups de cœur de Tokyo, une salle de jeux vidéo, un tournoi de cartes Pokémon, du karaoké, des ateliers créatifs de crochet japonais (amigurumi) et d’art pixel, ainsi que le visionnement d’animés japonais dans l’agora entièrement rénovée de la polyvalente des Baies.

Un défilé-concours « Cosplay », agrémenté de prix de participation offerts par la Librairie A à Z, figure aussi à la programmation.

À l’instar de la première édition, un espace marchand réunissant une dizaine d’artistes, artisans et entreprises sera accessible sur place, de même qu’un marché aux puces permettant l’achat, la vente ou l’échange de mangas, figurines, accessoires ou vêtements liés à la culture japonaise.

La présence de Nakama Thé, qui se déplacera de Drummondville, est également annoncée. Un service de cantine sera offert, tandis que les membres du Club Manga vendront leurs propres créations afin d’amasser des fonds pour permettre à une douzaine d’élèves de participer à une convention sur le Japon à Québec, en avril prochain.

Une programmation variée sera offerte aux participants. Photo CSS de l’Estuaire

Un club qui rassemble

Mis sur pied il y a quatre ans, le Yabaï Club, qui signifie « le club unique, qui sort de l’ordinaire » en japonais, regroupe cette année une trentaine de jeunes qui se réunissent plusieurs midis par cycle afin de partager leur passion pour les mangas et la culture japonaise.

Fondatrice du Club avec quelques collègues, Catherine Basque se réjouit de l’engouement constant des élèves, y compris de celui d’anciens membres aujourd’hui au cégep. « Ce sont d’anciens membres du Club qui sont aujourd’hui au Cégep et qui s’impliquent bénévolement pour faire de cet événement un succès », précise-t-elle.