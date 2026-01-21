Écrasement d’un hélicoptère à Havre-Saint-Pierre : le BST se rendra sur place

Olivier Ménard-Logier 2:58 PM - 21 janvier 2026
Temps de lecture :

C’est un hélicoptère de l’entreprise Héli-Boréal qui s’est écrasé mardi, à l’est de Havre-Saint-Pierre. Photo tirée du site web de Héli-Boréal

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a dépêché une équipe d’enquêteurs à la suite de l’écrasement d’un hélicoptère survenu mardi, à l’est de Havre-Saint-Pierre.

Le 20 janvier, aux alentours de 11 h 25, un hélicoptère Astar 350 exploité par Héli-Boréale s’est écrasé un peu à l’est de Havre-Saint-Pierre, avec à bord trois passagers.

L’appareil a été complètement détruit, à la suite de l’impact.

Le BST confirme qu’une équipe d’enquêteurs a été envoyée sur place et que ceux-ci devraient arriver jeudi matin, afin d’amorcer le processus d’enquête.

À l’arrivée des premiers répondants, les trois personnes qui se trouvaient à l’intérieur de l’appareil étaient vivantes, a confirmé le directeur général de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, Olivier Lacelle.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Première réunion du groupe de travail fédéral sur l’industrie forestière

Opération contre le crime organisé : un homme arrêté à Sept-Îles

Centre d’études collégiales de Forestville : une fermeture « déplorable », dit la MRC

Lire également

Actualité

Première réunion du groupe de travail fédéral sur l’industrie forestière

Consulter la nouvelle

Opération contre le crime organisé : un homme arrêté à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord