Inscriptions scolaires 2026-2027 : les parents attendus à l’école dès cette semaine

La période d’inscription des nouveaux élèves du Centre de services scolaire de l’Estuaire est en cours. Les parents doivent se présenter à l’école de leur quartier ou de leur municipalité afin d’inscrire leur enfant à la maternelle ou, au besoin, au primaire et au secondaire.

La période d’inscription des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2026-2027 se déroule du 20 janvier au 13 février.

La maternelle 4 ans à plein temps est offerte dans neuf établissements du territoire, soit l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive, l’école St-Luc de Forestville, l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier, l’école Richard de Chute-aux-Outardes, l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, ainsi que les écoles Bois-du-Nord, Mgr-Bélanger, Boisvert et Leventoux à Baie-Comeau.

Par ailleurs, les écoles primaires de Sacré-Cœur, Les Bergeronnes et Les Escoumins offrent le programme Passe-Partout du ministère de l’Éducation. Il est possible d’y inscrire un enfant en se présentant au secrétariat des écoles concernées pendant la période d’inscription.

L’inscription à la maternelle 5 ans pour les enfants qui ne fréquentent pas déjà une école du Centre de services scolaire de l’Estuaire se tient également du 20 janvier au 13 février dans l’ensemble des écoles du territoire.

Pour être admis à la maternelle en 2026-2027, l’enfant doit avoir atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre 2026. Le Centre de services scolaire rappelle que la fréquentation du préscolaire est grandement souhaitable, mais demeure non obligatoire.

L’inscription des nouveaux élèves doit se faire en personne à l’école du quartier ou de la municipalité de résidence. Les parents doivent obligatoirement présenter le certificat de naissance grand format de leur enfant afin de compléter l’inscription.

En ce qui concerne les élèves du primaire et du secondaire, l’inscription se fera à l’école fréquentée cette année, à l’aide d’un formulaire fourni par l’établissement.