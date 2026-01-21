Inscriptions scolaires 2026-2027 : les parents attendus à l’école dès cette semaine

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 21 janvier 2026
Temps de lecture :

La période d'inscription se déroule du 20 janvier au 13 janvier. Photo CSS de l'Estuaire

La période d’inscription des nouveaux élèves du Centre de services scolaire de l’Estuaire est en cours. Les parents doivent se présenter à l’école de leur quartier ou de leur municipalité afin d’inscrire leur enfant à la maternelle ou, au besoin, au primaire et au secondaire.

La période d’inscription des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2026-2027 se déroule du 20 janvier au 13 février. 

La maternelle 4 ans à plein temps est offerte dans neuf établissements du territoire, soit l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive, l’école St-Luc de Forestville, l’école St-Cœur-de-Marie de Colombier, l’école Richard de Chute-aux-Outardes, l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, ainsi que les écoles Bois-du-Nord, Mgr-Bélanger, Boisvert et Leventoux à Baie-Comeau.

Par ailleurs, les écoles primaires de Sacré-Cœur, Les Bergeronnes et Les Escoumins offrent le programme Passe-Partout du ministère de l’Éducation. Il est possible d’y inscrire un enfant en se présentant au secrétariat des écoles concernées pendant la période d’inscription.

L’inscription à la maternelle 5 ans pour les enfants qui ne fréquentent pas déjà une école du Centre de services scolaire de l’Estuaire se tient également du 20 janvier au 13 février dans l’ensemble des écoles du territoire.

Pour être admis à la maternelle en 2026-2027, l’enfant doit avoir atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre 2026. Le Centre de services scolaire rappelle que la fréquentation du préscolaire est grandement souhaitable, mais demeure non obligatoire.

L’inscription des nouveaux élèves doit se faire en personne à l’école du quartier ou de la municipalité de résidence. Les parents doivent obligatoirement présenter le certificat de naissance grand format de leur enfant afin de compléter l’inscription.

En ce qui concerne les élèves du primaire et du secondaire, l’inscription se fera à l’école fréquentée cette année, à l’aide d’un formulaire fourni par l’établissement.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Succession de François Legault | Kateri Champagne Jourdain appuie Christine Fréchette

Le Centre d’études collégiales de Forestville fermera ses portes

TSA, TDAH, PICA et autres : une maman nord-côtière épuisée lance un cri du cœur

Lire également

Succession de François Legault | Kateri Champagne Jourdain appuie Christine Fréchette

Consulter la nouvelle
Actualité

Le Centre d’études collégiales de Forestville fermera ses portes

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord