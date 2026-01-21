Le Centre d’études collégiales de Forestville fermera ses portes

L’heure de la fermeture a sonné pour le Centre d’études collégiales de Forestville, affilié au Cégep de Chicoutimi. Le petit établissement collégial fermera ses portes à la fin de la session d’hiver.

Des employés et étudiants de l’institution scolaire ont divulgué la nouvelle sur les réseaux sociaux hier en fin de journée.

Contacté par le Journal, le Cégep de Chicoutimi a confirmé qu’un processus est en cours pour la fermeture.

Des messages de désolation affluent déjà sur les réseaux sociaux. Certaines personnes souhaitent trouver une façon de sauver le Centre d’études collégiales de la fermeture.

Plus de détails à venir.