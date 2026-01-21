Le Centre d’études collégiales de Forestville fermera ses portes

Par Johannie Gaudreault 8:51 AM - 21 janvier 2026
Temps de lecture :

Le Centre d'études collégiales de Forestville. Photo Johannie Gaudreault

L’heure de la fermeture a sonné pour le Centre d’études collégiales de Forestville, affilié au Cégep de Chicoutimi. Le petit établissement collégial fermera ses portes à la fin de la session d’hiver.

Des employés et étudiants de l’institution scolaire ont divulgué la nouvelle sur les réseaux sociaux hier en fin de journée.

Contacté par le Journal, le Cégep de Chicoutimi a confirmé qu’un processus est en cours pour la fermeture.

Des messages de désolation affluent déjà sur les réseaux sociaux. Certaines personnes souhaitent trouver une façon de sauver le Centre d’études collégiales de la fermeture.

Plus de détails à venir.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

TSA, TDAH, PICA et autres : une maman nord-côtière épuisée lance un cri du cœur

Maman épuisée : la décision alourdit la vulnérabilité des familles 

Coups de feu à Sept-Îles : des événements ayant la signature du crime organisé

Lire également

TSA, TDAH, PICA et autres : une maman nord-côtière épuisée lance un cri du cœur

Consulter la nouvelle

Maman épuisée : la décision alourdit la vulnérabilité des familles 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord