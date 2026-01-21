Actualité Opinions

Lettre ouverte | Pour l’avenir de nos jeunes et de notre région

Par Claudine Roussel 10:32 AM - 21 janvier 2026 Directrice du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord
Temps de lecture :

Le Centre d'études collégiales de Forestville. Photo Johannie Gaudreault

La fermeture annoncée du centre d’études collégial de Forestville, relevant du Cégep de Chicoutimi, représente bien plus qu’un simple ajustement administratif. Pour la Haute-Côte-Nord, c’est un recul majeur en matière d’accès à l’éducation, de persévérance scolaire et de vitalité régionale.

Comme directrice du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord, je peux le constater fréquemment nos jeunes sont talentueux, motivés, mais confrontés à des obstacles réels : éloignement, coûts élevés pour étudier à l’extérieur, isolement, manque de ressources. Pour plusieurs, poursuivre des études collégiales hors région n’est tout simplement pas envisageable.

Le centre d’études collégial jouait un rôle essentiel. Il offrait un accès local, abordable et sécurisant à l’enseignement supérieur. Il servait de premier tremplin pour celles et ceux qui hésitent, doutent ou n’ont pas les moyens de partir. Sa disparition risque de priver les jeunes les plus vulnérables d’une possibilité concrète de formation.

Cette fermeture s’inscrit aussi dans une tendance préoccupante pour notre territoire. Chaque service retiré éducatif, de santé, culturel ou administratif laisse une marque. L’éducation est pourtant l’un des leviers les plus puissants pour freiner la dévitalisation; former ici pour retenir ici.

Investir dans l’éducation locale n’est pas une dépense. C’est un choix de société. C’est offrir aux jeunes les mêmes chances que partout ailleurs. C’est contribuer au développement économique, social et humain de la Haute-Côte-Nord.

J’invite les partenaires, les élus et la population à se mobiliser pour revoir cette décision. Nos jeunes méritent des possibilités, pas des portes qui se ferment. Notre région mérite des investissements, pas des retraits.

Revenir sur cette décision, c’est croire en l’avenir de la Haute-Côte-Nord.

Claudine Roussel

Directrice générale Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord

