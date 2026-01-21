Opération contre le crime organisé : un homme arrêté à Sept-Îles

Une vaste opération policière contre le crime organisé a eu lieu mercredi matin. Plusieurs arrestations ont été menées au Québec, dont sur la Côte-Nord, pour des infractions relatives aux armes, au trafic de stupéfiants et au recel.

Un homme, originaire de Rivière-du-Loup, a été arrêté à Sept-Îles, confirme la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville.

Dans l’ensemble, ce sont 10 hommes et deux femmes âgés entre 22 et 68 ans qui ont été arrêtés par mandat d’arrestation.

Ils feront face à divers chefs d’accusation tels que possession non autorisée d’une arme à feu ou d’une arme prohibée, ainsi que trafic de substances (cocaïne, méthamphétamines) et distribution de cannabis.

Les arrestations ont été réalisées par l’Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec la Sûreté du Québec, les services de police de Québec, Lévis, Longueuil, Mirabel et l’Équipe mixte de Sept-Îles comptant aussi des policiers de Uashat Mak Mani-Utenam.

L’ENRCO a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells Angels.