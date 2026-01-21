Un dernier Tournoi Fer-O à l’aréna Conrad-Parent

C’est dans une semaine que s’ouvre le 48e Tournoi Fer-O de Sept-Îles. Pas moins de 70 équipes, du M11 au M21, seront de la partie dans cette édition qui occupera l’aréna Conrad-Parent pour une toute dernière fois.

Ce sont 140 parties qui sont à l’horaire du Fer-O du 28 janvier au 1er février, dans les arénas Conrad-Parent et Guy Carbonneau de Sept-Îles, ainsi que celle Mario-Vollant de Maliotenam.

Trois matchs sont prévus au Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier.

« Ce sera une édition pleine de nostalgie, la dernière fois qu’on tiendra le Fer-O à Conrad-Parent, dernière ouverture officielle, finale. Des bénévoles de longue date ont tenu à être à cet aréna pour la dernière fois. Nous avons tout de même hâte d’entamer un nouveau chapitre dans le prochain aréna », mentionne Jenny Boudrias, présidente de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles, qui chapeaute l’événement.

Les équipes participantes proviennent de partout le long de la côte, en plus de Labrador City, qui débarque à Sept-Îles pour une deuxième année de suite avec trois formations, de Kawawachikamach et de Fermont.

Par ailleurs, l’organisation du Tournoi Fer-O souligne l’apport de David Huet en le nommant président d’honneur de sa 48e édition. C’est en reconnaissance « pour tout son bénévolat à l’Association, particulièrement pour son implication dans les cliniques de gardiens de but depuis plusieurs années », mentionne Caroline Dallaire.

La cérémonie d’ouverture officielle se déroulera le vendredi 30 janvier, à 19 h, en marge du match M15 BB entre les Basques de Sept-Îles et l’Atanukan de Uashat.

Les jeunes M9, comme l’an passé, auront droit à leur Festival Toto en avril.

Le comité du Tournoi Fer-O recherche des personnes dynamiques et motivées pour l’aider durant l’événement. Les besoins en bénévolat se situent notamment pour l’accueil, la billetterie et la sécurité. Vous pouvez faire part de votre intérêt, par message, via la page Facebook Tournoi Fer-O 48ème Édition.