Un dernier Tournoi Fer-O à l’aréna Conrad-Parent

Par Sylvain Turcotte 11:45 AM - 21 janvier 2026
Temps de lecture :

La 48e édition du Tournoi Fer-O s'ouvre le 28 janvier avec 140 parties à l'horaire pour les 70 équipes inscrites. Photo Archives Le Nord-Côtier

C’est dans une semaine que s’ouvre le 48e Tournoi Fer-O de Sept-Îles. Pas moins de 70 équipes, du M11 au M21, seront de la partie dans cette édition qui occupera l’aréna Conrad-Parent pour une toute dernière fois.

Ce sont 140 parties qui sont à l’horaire du Fer-O du 28 janvier au 1er février, dans les arénas Conrad-Parent et Guy Carbonneau de Sept-Îles, ainsi que celle Mario-Vollant de Maliotenam.

Trois matchs sont prévus au Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier.

« Ce sera une édition pleine de nostalgie, la dernière fois qu’on tiendra le Fer-O à Conrad-Parent, dernière ouverture officielle, finale. Des bénévoles de longue date ont tenu à être à cet aréna pour la dernière fois. Nous avons tout de même hâte d’entamer un nouveau chapitre dans le prochain aréna », mentionne Jenny Boudrias, présidente de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles, qui chapeaute l’événement. 

Les équipes participantes proviennent de partout le long de la côte, en plus de Labrador City, qui débarque à Sept-Îles pour une deuxième année de suite avec trois formations, de Kawawachikamach et de Fermont.

Par ailleurs, l’organisation du Tournoi Fer-O souligne l’apport de David Huet en le nommant président d’honneur de sa 48e édition. C’est en reconnaissance « pour tout son bénévolat à l’Association, particulièrement pour son implication dans les cliniques de gardiens de but depuis plusieurs années », mentionne Caroline Dallaire. 

La cérémonie d’ouverture officielle se déroulera le vendredi 30 janvier, à 19 h, en marge du match M15 BB entre les Basques de Sept-Îles et l’Atanukan de Uashat. 

Les jeunes M9, comme l’an passé, auront droit à leur Festival Toto en avril. 

Le comité du Tournoi Fer-O recherche des personnes dynamiques et motivées pour l’aider durant l’événement. Les besoins en bénévolat se situent notamment pour l’accueil, la billetterie et la sécurité. Vous pouvez faire part de votre intérêt, par message, via la page Facebook Tournoi Fer-O 48ème Édition.  

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Lettre ouverte | Pour l’avenir de nos jeunes et de notre région

Inscriptions scolaires 2026-2027 : les parents attendus à l’école dès cette semaine

Succession de François Legault | Kateri Champagne Jourdain appuie Christine Fréchette

Lire également

Actualité

Lettre ouverte | Pour l’avenir de nos jeunes et de notre région

Consulter la nouvelle

Inscriptions scolaires 2026-2027 : les parents attendus à l’école dès cette semaine

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord