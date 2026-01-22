Galeries Baie-Comeau : le décès d’un homme est confirmé

Par Johannie Gaudreault 8:40 PM - 22 janvier 2026
Temps de lecture :

Les policiers sont sur place depuis 17 h 30. Photo Charlotte Paquet

Le tirs de projectile derrière les Galeries Baie-Comeau ont causé le décès d’un homme dans la vingtaine. D’abord retrouvée inanimée sur le sol, la victime a été transportée au centre hospitalier où son décès a été confirmé.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Elizabeth Marquis, il s’agirait d’un événement ciblé. Aucun autre blessé n’a été recensé.

« La scène est toujours sous surveillance policière pour sécuriser des preuves importantes pour l’enquête », dévoile la sergente Marquis.

L’équipe des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec sera dépêchée sur place tout comme les techniciens de l’identité judiciaire.

La Sûreté du Québec ne relie pas l’événement au crime organisé pour le moment. « Toutes les hypothèse sont analysées », confirme la porte-parole.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Tirs de projectile derrière les Galeries Baie-Comeau

Centre d’études collégiales de Forestville : la fermeture en sursis

Le salaire minimum au Québec passera à 16,60 $ l’heure le 1er mai

Lire également

Actualité

Tirs de projectile derrière les Galeries Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Centre d’études collégiales de Forestville : la fermeture en sursis

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord