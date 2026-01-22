Hernandez limite les dommages

Le Drakkar n’a pas fait le poids, jeudi soir, face aux puissants Wildcats de Moncton qui l’ont aisément emporté par la marque de 4-1 devant 1017 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Deuxièmes au classement général de la LHJMQ, les visiteurs ont vite confirmé leur supériorité et la seule raison pourquoi leur victoire n’a pas été plus écrasante a pour nom Mathias Hernandez.

Bombardé de 49 rondelles, dont 19 tirs dès l’engagement initial, le gardien du but du Drakkar a livré toute une performance pour limiter les dommages et permettre à son club de mieux paraître.

Les Chats sauvages ont vite ouvert le pointage (Teddy Mutrin) à la troisième minute avant de voir leur capitaine Caleb Desnoyers doubler l’avance des siens lors d’un avantage numérique.

Deuxième tiers

Les vainqueurs ont poursuivi leur domination au deuxième tiers avec un autre barrage de 16 lancers, mais Hernandez (première étoile de la rencontre) a refusé de céder avec plusieurs arrêts importants.

Avec une avance de 3-0, l’ennemi a vu les locaux finalement casser la glace (le 12e de Kyle Powers) en toute fin de troisième période, mais c’était beaucoup trop tard pour les membres de l’équipage.

« On savait quel genre d’équipe ils formaient et leurs points forts. Nous avions préparé les joueurs en conséquences, mais ce n’est pas tout le monde qui a compris le message et c’est ce qui décevant », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Conscient de la force de frappe adverse, l’entraîneur-chef n’espérait pas de miracle. « Dès le début du match, il y a eu mauvaise gestion de la rondelle et cela s’est reproduit trop souvent dans notre territoire. On a manqué de hargne et pour certains, cela ne semblait pas les déranger de perdre ».

Dans le contexte actuel (toujours bon dernier au cumulatif), le Drakkar ne peut pas se permettre des demi-mesures de la sorte. « Quand 20 joueurs tirent dans le même sens sur la patinoire, il peut se passer des bonnes choses. Ce soir, plusieurs n’ont pas passé le test et nous allons évaluer tout cela pour le prochain match », a assuré le dirigeant.

En vitesse

Le Russe Kuzma Voronin et Rian Chudzinski (dans une cage désertée) ont complété le pointage pour les gagnants, qui ont été en plein contrôle de la partie durant toute la soirée.

Les vikings du navire doivent vite mettre cette modeste performance de côté et songer à la prochaine commande prévue ce week-end alors qu’ils accueilleront, dans le cadre d’un programme double, les Foreurs de Val-d’Or.

Tenu à l’écart du jeu en raison d’une commotion cérébrale, le gardien de but Samuel Caulfield a reçu le feu vert des médecins et pourra reprendre sa place dans l’alignement.