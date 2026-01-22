Interdiction aux véhicules lourds sur la route 138 entre Port-Cartier et Baie-Trinité

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:44 PM - 22 janvier 2026
Temps de lecture :

La circulation est interdite sur une portion de la route 138 pour les véhicules lourds. Photo iStock

La circulation est interdite aux véhicules lourds sur la route 138 entre Port-Cartier et Baie-Trinité.

L’avis a été émis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, à 12h52 le 22 janvier en raison des conditions météorologiques difficiles.

La région est présentement touchée par un avertissement d’Environnement Canada pour des bourrasques de neige entre Pointe-des-Monts et Sept-Îles. De 10 à 15 centimètres de neige sont attendus et la visibilité pourrait être très réduite.

« Préparez-vous à composer avec des conditions routières qui pourraient changer et se détériorer rapidement », prévient Environnement Canada.

 Une bande de neige forte touche présentement certains secteurs à l’ouest de Sept-Îles. Cette bande devrait demeurer quasi-stationnaire pendant plusieurs heures, ce qui favorisera des accumulations de neige importantes.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Incertitude mondiale : le Port de Sept-Îles et ses partenaires restent confiants

La MRC de La Haute-Côte-Nord mise sur le bioalimentaire

Scierie des Outardes : les employés manifestent et démontrent l’urgence d’agir 

Lire également

Incertitude mondiale : le Port de Sept-Îles et ses partenaires restent confiants

Consulter la nouvelle

La MRC de La Haute-Côte-Nord mise sur le bioalimentaire

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord