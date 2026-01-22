Interdiction aux véhicules lourds sur la route 138 entre Port-Cartier et Baie-Trinité
La circulation est interdite sur une portion de la route 138 pour les véhicules lourds. Photo iStock
La circulation est interdite aux véhicules lourds sur la route 138 entre Port-Cartier et Baie-Trinité.
L’avis a été émis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, à 12h52 le 22 janvier en raison des conditions météorologiques difficiles.
La région est présentement touchée par un avertissement d’Environnement Canada pour des bourrasques de neige entre Pointe-des-Monts et Sept-Îles. De 10 à 15 centimètres de neige sont attendus et la visibilité pourrait être très réduite.
« Préparez-vous à composer avec des conditions routières qui pourraient changer et se détériorer rapidement », prévient Environnement Canada.
Une bande de neige forte touche présentement certains secteurs à l’ouest de Sept-Îles. Cette bande devrait demeurer quasi-stationnaire pendant plusieurs heures, ce qui favorisera des accumulations de neige importantes.
